Bạn có biết …? 12 thủ thuật nướng thịt tốt nhất và BBQ-Hacks

Dẫn nhập: Ở hải ngoại nói chung và Đức nói riêng, mùa Hè là mùa du lịch, đi tắm hồ, tắm biển hay đơn giản có thể thuê một nơi (không làm phiền hàng xóm) được phép nướng thịt, ca hát vào cuối tuần cùng bạn bè thân hữu tụ họp nướng thịt (như anh bạn hằng năm thường tổ chức một lần ở Neuperlach/ Muenchen là một ví dụ). Ngoài cơ hội gặp gỡ, hàn huyên còn ngồi uống bia "tán dốc". Mặc dù chuyện "nướng tôm, thịt, cá, xúc xích …" có lẽ ai cũng biết nhưng tình cờ đọc vài mẹo hay liên quan đến "Grill" nên tôi chuyển ngữ giới thiệu để đồng hương nào chưa rành (như tôi) có thể tham khảo hầu từ đó thêm "niềm hân hoan" khi nướng thịt. Có vài từ được giữ nguyên tiếng Đức hay ghi thêm Anh ngữ để tiện theo dõi vì khó dịch cho chuẩn. Mong hoan hỷ. Cám ơn. (LNC).





Với những lời khuyên của chúng tôi, mùa thịt nướng mới được đảm bảo là một niềm vui: Chúng tôi tiết lộ, trong số những điều khác, làm thế nào châm lửa thành công hoàn hảo, thịt vẫn "tươi màu", bánh mì kẹp thịt giòn mà không bị cháy và cuối cùng là lò nướng rất sạch (với một củ hành tây)!













1. Châm lửa nướng - với thùng Karton trứng



Lúc đầu có câu hỏi: Làm thế nào lò nướng nóng nhanh? Khá đơn giản: Đặt than hoặc Grillbriketts (than bánh nướng) trong một hộp trứng cũ và châm lửa. Than bắt đầu nóng sáng ngay khi tấm bìa cứng đang cháy. Thực tế là các tông (Karton) khá dày, nó truyền nhiệt chậm nhưng hiệu quả trên than. Nếu cần thiết, chỉ thêm một ít tờ báo.





2. Châm lửa nướng - với khoai tây chiên



Để đốt lửa nướng, khoai tây chiên cũng có thể được sử dụng. Đơn giản chỉ cần châm lửa và đưa vào than. Vì "khoai tây chiên (Kartoffel-Chips / potato chips)" rất giàu chất béo và dầu, nên chúng đốt cháy tuyệt vời. Hiệu quả có thể được tăng cường hơn nữa bằng cách rắc lên chips với dầu hướng dương trước khi châm lửa.





3. Thêm hương thơm hun khói vào thức ăn



Nếu bạn muốn có một hương vị khói với BBQ của bạn, bạn đặt "Raeucherchips (smoke chips / khói thuốc)" vào than. Gỗ Smoker có sẵn trong các biến thể khác nhau: Nó có thể mang lại hương vị nướng của gỗ sồi hoặc rượu whisky hoặc cho thêm nó một nốt hương trái cây của anh đào hay táo.





4. Ướp thịt trong bia



Thịt cũng có được một hương vị ngon thông qua ướp bia. Nó nên được ướp ít nhất hai giờ, nhưng tốt nhất là qua đêm trong nước ướp - trong một túi đông lạnh, thịt thụ hương vị tốt nhất. Nước bia dùng có thể được làm từ các loại bia khác nhau từ Pils đến Schwarzbier (bia đen / dark beer) và có được qua các loại gia vị tốt như "Majoran (majoram)", húng tây, hạt mù tạt, hạt tiêu, tỏi hoặc ớt.





5. Tạo hình xúc xích thành hình xoắn ốc



Xúc xích được khắc thành hình xoắn ốc không chỉ trông đẹp. Chúng cũng thực sự giòn khi nướng. Ngoài ra, các đồ bổ sung như mù tạt và sốt cà chua vào trong các rãnh tốt hơn. Để cắt theo hình xoắn ốc, chỉ cần chích bằng đầu dao vào xúc xích, xoay xúc xích và luôn tiếp tục di chuyển dao xuống phía dưới.





6. Làm cho thịt ngon ngọt - với nước táo



Để giữ cho thịt ngon và để có được một chút hương vị ngọt ngào, bạn có thể "lừa (tricksen / trick)" nó với nước táo. Đơn giản chỉ cần đổ một bình xịt với nước táo và phun nó lên thịt.





7. Làm cho thịt ngon ngọt - với đá viên



Bước này phải được lên kế hoạch trước: bạn làm đá viên từ nước dùng thịt bò (Rinderbruehe/ beef broth) và sau đó đặt chúng lên thịt trong khi nướng để nó không bị khô khi nướng. Nhưng thủ thuật với đá viên cũng hoạt động trong thời gian ngắn với các khối băng (Eiswuerfel/ ice cubes) cổ điển được làm từ nước tinh khiết.





8. Giữ hình dạng cá



Để ngăn việc cá rơi ra khi quay, lát chanh được sử dụng. Chúng được đặt như tấm lót trên vỉ nướng và cá được đặt lên trên. Vì vậy, cá có thể được nâng lên - và ngoài ra nó có được một hương vị chanh "không tưởng tượng được".





9. Bánh mì nướng mà không đốt chúng



Bánh mì cuộn (toast) được nướng trực tiếp lên vỉ nướng sẽ cháy nhanh chóng. Để ngăn chặn điều này, một tầng nướng thứ hai có thể được thiết lập: đặt một vài lon lên vỉ nướng và đặt một lưới nướng khác lên, trên đó sẽ đặt các bánh mì để nướng (toast).





10. Phục vụ toppings ở dạng muffin



Gherkins, mù tạt, sốt cà chua, hành tây, sốt BBQ - một cách hay để phục vụ tất cả các món bổ sung trong khi nướng ở dạng muffin. Mỗi "topping" có bát nhỏ riêng và không có sự hỗn loạn của các ống (Tuben/tubes), ly và bát trên bàn.





11. Làm sạch vỉ nướng - bằng hành tây



Một bàn chải vỉ nướng (Grillbuerste / grill brush) có thể giải quyết các bộ phận kim loại khi làm sạch vỉ nướng. Tốt hơn là một củ hành tây. Nó được cắt làm đôi ở giữa, xiên bằng nĩa và gây ra phép lạ khi làm sạch vỉ nướng. Lý tưởng nhất là rỉ sét vẫn còn nóng, do đó bụi bẩn có thể được loại bỏ tốt.





12. Làm sạch vỉ nướng - với giấm và nước xà bông rửa chén (Spuelmittel / dish soap)



Một chất tẩy rửa vỉ nướng hiệu quả khác là hỗn hợp giấm 450 ml và 50 ml nước xà bông rửa chén (Spuelmittel / dish soap). Cho hỗn hợp này vào chai xịt, phun lên vỉ nướng và để thấm khoảng 10 phút rồi lau sạch.



Lê Ngọc Châu chuyển ngữ – (Nam Đức, Chiều 28.05.2019)



# theo lifestyle 27. Mai 2019, von C. Klar (Freie Autorin fuer Yahoo Style/ tác giả tự do (Free

author) cho Yahoo Style)