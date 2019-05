Ấn Độ: Lễ Nhậm Chức Của Thủ Tướng Modi Không Mời Thủ Tướng Pakistan

NEW DEHLI - Thủ Tướng lân bang Pakistan không được mời dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ Tướng Modi, ám chỉ khả năng hòa giải giữa 2 cường quốc nguyên tử tại tiểu lục địa Nam Á là mong manh.Từ khi độc lập năm 1947, chiến tranh biên giới đã bùng nổ 3 lần giữa nước Ấn Độ theo đạo Hindu và Pakistan có đa số dân theo đạo Hồi. Mới đây, lực lượng an ninh Ấn Độ bị loạn quân Pakistan tấn công tại Kashmir, gây căng thẳng.Nhà cầm quyền New Dehli loan báo hôm Thứ Hai 27/05: lãnh đạo của các nước thành viên “tổ chức hợp tác Bengali” là Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka, Bhutan, Nepal được mời dự lễ. Phát ngôn viên giải thích: chính sách của Ấn Độ là “Neighbors first”. Kyrgyzstan và Mauritius cũng được mời. Nhưng danh sách không gồm Thú Tướng Imran Khan của Pakistan.Lần trước, khi Thủ Tướng Modi tuyên thệ nhiệm kỳ đầu tiên năm 2014, Afghanistan, Maldives và Pakistan được mời.Hôm Chủ Nhật 26/05, Thủ Tướng Khan chúc mừng ông Modi qua điện thoại. Reuters tường thuật: Thủ Tướng Modi được tin là hưởng lợi về an ninh quốc gia trong cuộc tuyển cử vừa qua, khi tỏ ra cứng rắn với Pakistan trên hồ sơ Kashmir.