Trump: Kim Jong-Un Biết Phải Từ Bỏ Vũ Khí Nguyên Tử ; Nhật Mua 105 Chiến Đấu Cơ Hiện Đại F-35 Của Mỹ

TOKYO - Thủ Tướng Shinzo Abe tuyên bố Nhật và Hoa Kỳ là cùng lập trường về hồ sơ Bắc Hàn, và TT Trump ủng hộ 1 cuộc hội đàm thựơng đỉnh Nhật/Bắc Hàn, tuy thời biểu chưa được trù liệu.Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã hội đàm với Thủ Tướng Abe trước, khẳng định: các cuộc phóng phi đạn tầm ngắn mới đây của Bắc Hàn vi phạm các các ngăn cấm đề ra trong nghị quyết của HĐ Bảo An LHQ.Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn phản ứng tức khăc với tuyên bố của phát ngôn viên lên án ông Bolton là “hiếu chiến”, và “con người lệch lạc nên đi nơi khác ngay”.Trong buổi họp báo chung với Thủ Tướng Abe sáng Thứ Hai 27/05, TT Trump tuyên bố “Không cảm thấy phiền về các vụ phóng phi đạn”, và ca ngợi Kim Jong-un là rất tinh khôn, nhận biết nên từ bỏ vũ khí nguyên tử để phát triển đất nươc. Ông diễn giải “Kim biết với vũ khí nguyên tử chỉ điều không tốt lành xẩy ra”.Một lần nữa, nguyên thủ Hoa Kỳ tỏ ý hy vọng Kim sẽ thỏa thuận phi nguyên tử, tuy 2 cuộc đối thoại thuợng đỉnh chưa đem lại tiến bộ cụ thể.TT Trump cũng đã tiếp xúc gia đình của số người Nhật bị gián điệp Bắc Hàn bắt cóc, hứa sẽ hợp tác với Thủ Tướng Nhật để giải quyết vấn đề.TT Trump và Thủ Tướng Abe cùng xác nhận nỗ lực tăng tốc thương thảo mậu dịch. Ngoài ra, TT Trump cố thuyết phục chính phủ Nhật đóng góp thêm chi phí cho sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ. Nhưng ông nhận rằng Tokyo mua 1 số chiến cụ đáng kể.Hôm Thứ Hai, TT Trump loan báo Nhật thỏa thuận mua 105 chiến đấu cơ hiện đại F-35.Báo Hong Kong tường thuật : nhà cầm quyền Tokyo loan báo sẽ mở rộng hạn chế đầu tư ngoại quốc trên các lãnh vực có thể ảnh hưởng an ninh quốc gia. Đó cũng là luận điểm để Hoa Kỳ vận động các đồng minh tẩy chay Huawei.