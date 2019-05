Apple Bị Kiện Bán Trái Phép Thông Tin Cá Nhân

Khoảng cuối tháng 05/2019, một nhóm người dùng iTunes tại bang Rhode Island và Michigan đã nộp đơn kiện Apple lên tòa án liên bang San Francisco, cho rằng công ty bán trái phép thông tin cá nhân của người dùng nghe nhạc iTunes tại Mỹ.Đây là điều đi ngược lại hoàn toàn với cam kết của Apple về quyền riêng tư của người sử dụng cùng lời khẳng định từ CEO Tim Cook “What happens on your iPhone, stays on your iPhone - Chuyện gì xảy ra trên iPhone của quý vị sẽ ở yên trên iPhone của quý vị”.Trong nội dung đơn kiện, nhóm người dùng cho rằng: “Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng đều có thể dễ dàng mua được danh sách bao gồm tên và địa chỉ của các khách hàng đã từng nghe nhạc và thanh toán trên iTunes theo rất nhiều tiêu chí. Chẳng hạn, có thể chọn mua một danh sách nữ khách hàng độc thân trên 70 tuổi, có trình độ cao đẳng trở lên, thu nhập trên 80,000 USD, gần đây đã mua nhạc đồng quê trên ứng dụng iTunes trên iOS. Một danh sách dạng như thế này sẽ có giá 136 USD mỗi 1,000 người.”Cũng theo đơn kiện, nhóm khách hàng yêu cầu Apple bồi thường 250 USD cho mỗi khách hàng sử dụng iTunes tại Rhode Island, và 5,000 USD cho mỗi khách hàng tại Michigan bị ảnh hưởng, căn cứ theo luật định về quyền riêng tư tại mỗi bang.Hiện Apple chưa có câu trả lời chính thức.Nguoivietphone.com.