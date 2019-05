Vốn Đầu Tư Từ TQ Vào VN Tăng 450% Đầu Năm Nay

VIỆT NAM -- Đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng vọt tới 450% trong 5 tháng đầu năm nay, theo bản tin của báo Sputnik cho biết hôm 27 tháng 5.Bản tin viết rằng, “5 tháng đầu năm, vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng 450% so với cùng kỳ 2018. Có ý kiến cho rằng dịch chuyển này do tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhưng cũng không ít quan điểm nêu còn quá sớm để nhận định, báo Người đồng hành phân tích.“5 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ 2018. Vốn Trung Quốc cũng tăng, đạt 2 tỷ USD ở tất cả hợp phần mà riêng phần đăng ký cấp mới là 1,56 tỷ USD, tăng 450% so với con số 280 triệu USD cùng kỳ 2018.“Tính đến hết tháng 5, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về vốn FDI đăng ký mới. Năm 2019 lần đầu tiên ghi nhận vốn FDI đăng ký cấp mới từ Trung Quốc vươn lên dẫn đầu. Dù thế, trong tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc đã vượt nước này về lượng vốn đăng ký mới vào Việt Nam. Hàn Quốc "rót" vào 357 triệu USD, trong khi Trung Quốc là 247 triệu USD.“Đã có ý kiến cho rằng sự dịch chuyển của dòng vốn từ Trung Quốc vào Việt Nam đến từ ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.“TS Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, lại nêu quan điểm về dài hạn chờ đợi nhiều thông tin hơn nữa về cuộc đối đầu để khẳng định vốn FDI vào Việt Nam, kể cả vốn từ Trung Quốc tăng lên do căng thẳng mại Mỹ - Trung.“Dù cuộc chiến thương này đang mở ra khả năng chuyển dịch đầu tư của các doanh nghiệp từ Trung Quốc vào Việt Nam, ông Thắng cho rằng cần phải chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về cuộc đối đầu giữa 2 quốc gia này.“Theo ông Thắng, gần nhất phải hết năm nay mới có đủ căn cứ để đánh giá các số liệu dịch chuyển vốn.“Theo ông Thắng, nhà đầu tư cũng không thể quyết định quá gấp cho việc chuyển hướng đầu tư. Hiện nay, họ vẫn trong giai đoạn nghe ngóng. Bởi căng thẳng Mỹ - Trung sẽ khiến cả 2 nền kinh tế thiệt hại, cả 2 bên sẽ cùng phải giải quyết vấn đề này."Chỉ trong trường hợp kéo quá dài và không giải quyết được xung đột thương mại, lúc ấy, xu hướng dịch chuyển vốn mới có đột biến nhiều hơn", ông Thắng nhận định.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Hiện nay, bình quân mỗi dự án FDI mới từ Trung Quốc có vốn khoảng 6,7 triệu USD. Trong khi đó, vốn bình quân dự án nhà đầu tư ở vị trí số 2 - Hàn Quốc là 2,6 triệu USD.“Bên cạnh việc rót vốn thông qua hình thức đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp, vốn Trung Quốc phần nhiều vào Việt Nam thông qua cho vay các dự án hạ tầng, giao thông.”