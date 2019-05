Thành Phố Westminster Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong

Trong Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại Thành Phố Westminster.

Westminster (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm Westminster Memorial Park & Mortuary cùng Thành Phố Westminster đồng tổ chức ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong thật long trọng, tính đến nay là Lần Thứ 47. Năm nay buổi lễ đã được long trọng diễn ra vào lúc 10 giờ trưa Thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2019, tại Westminster Memorial Park & Mortuary.Trước khi tham dự lễ chính thức vào lúc 8 giờ sáng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Việt Nam Cộng Hòa Nam California đã có buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, sau đó tất cả các thành viên trong Liên Hội đã đến Nghĩa Trang Quân Đội trong khu Nghĩa Trang Peek Family Funeral Home để đốt nhang, cắm quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ lên phần mộ của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã an nghỉ tại đây.Sau đó tất cả tập trung về Westminster Memorial Park để tham dự lễ Chiến Sĩ Trận Vong do Westminster Memorial Park & Mortuary cùng Thành Phố Westminster tổ chức. Tại dây có hàng trăm các cựu quân nhân Mỹ, Việt và gia đình, Quan khách có: Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng phu nhân, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, cùng các Nghị Viên Sergio Contreras, Tài Đỗ và Nguyễn Mạnh Chí, Bà Quyên Trần và Cô Christy Linh Lê Đại diện TNS Tiểu Bang Tom Umberg, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ông Lê Văn Sáu, Hội Trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California và phái đoàn gồm có đại diện các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số các viên chức chính quyền trong thành phố cũng như Westminster Memorial Park.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ theo lễ nghi quân cách có sự tham dự của ban nhạc Trường Trung Học Westminster. Tiếp theo Pastor Randy Hill lên dâng lời cầu nguyện.Sau lời cầu nguyện là lời phát biểu của Nghị Viên Sergio Contreras, trong đó có đoạn ông nói: “Hôm nay chúng ta đến đây để bày tỏ sự thành kính với các cựu quân nhân và quân nhân đã hy sinh cho sự tự do của Hoa Kỳ cũng như ăn mừng cho nền hoà bình mà chúng ta đang có.Chung ta có mặt ngày hôm nay cũng để bày tỏ lòng tri ân cho sự cam kết của các vị quân nhân và cho họ biết ràng nhưng cống hiến, hy sinh của họ không phải là vô nghĩa. Được sống trong nền hoà bình và tự do này, chúng ta phải luôn nhớ lấy suốt đời những hy sinh và cống hiến của họ…”Tiếp theo là lời phát biểu của ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, sau lời chào mừng và cảm ơn mọi người Ông nói: “Thật là một vinh dự cho tôi được hiện diện cùng quý vị trong khung cảnh thanh bình của một ngày đẹp trời như hôm nay. Chúng ta có mặt đông đảo nơi đây không ngoài mục đích dành những giây phút tưởng niệm đến những người đã hy sinh vì tổ quốc. Chúng ta đến để cùng ghi nhớ những vị anh hùng, để tỏ lòng ngưỡng mộ sự can trường và quả cảm của họ, và để nói lên sự biết ơn đến những hy sinh của các chiến sĩ trận vong.Các quân nhân mà chúng ta tưởng niệm hôm nay đến từ mọi thành phần của xã hội nhưng họ có cùng những đức tính quan trọng: Can đảm, kiêu hùng, xác quyết, vị tha, tận tụy, và chính trực – Đây là mẫu số chung để giúp họ hoàn thành một sứ mạng cao cả vượt trên chính họ. Trong thời chinh chiến, họ là những chàng trai trẻ không màng đến bất cứ điều gì khác hơn là phục vụ tổ quốc. Trong thời thanh bình, khi họ có quyền chọn lựa, nhưng họ vẫn chọn chiến đấu nơi tiền tuyến xa nhà để bảo vệ người khác. Họ là những người bình thường đã thực hiện được những điều phi thường, và vì lẽ đó, chúng ta luôn ghi nhớ.Tôi muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện về một chiến sĩ trận vong, Hạ Sĩ Kenneth L. Worely, người đã không màng đến cả mạng sống mình vì tinh thần trách nhiệm. Hạ Sĩ Worley là một xạ thủ đóng quân tại miền nam Việt Nam. Vào sáng sớm ngày 12 tháng Tám năm 1968, anh đang có nhiệm vụ canh gác một căn nhà ở thôn Bồ Bản thuộc tỉnh Quảng Nam thì có tin căn nhà đã bị ném lựu đạn. Nhận thức một cách rõ ràng hậu quả của sự việc, Hạ Sĩ Worley trong một hành động dũng cảm đã dùng thân mình chặn quả lựu đạn và hứng chịu sức công phá của nó.Sự hy sinh quên thân mình này của Hạ Sĩ Worley đã cứu được mạng sống của vị chỉ huy và năm đồng đội Thủy Quân Lục Chiến của anh. Hành động của anh là minh chứng hùng hồn nhất về tiêu chuẩn tối thượng của quân đội Hoa Kỳ.Người chiến sĩ vị quốc vong thân này đang yên nghỉ tại chính nơi đây, Nghĩa Trang Tưởng Niệm Westminster. Anh đã hy sinh vì tổ quốc, và tôi đã có vinh dự được cùng các đồng viện khánh thành một đài tưởng niệm dành cho người thanh niên quả cảm này tại Tòa Thị Sảnh Westminster.Tôi cũng rất hãnh diện với Công Viên Tự Do Sid Goldstein của thành phố Westminster, nơi dành để tưởng niệm những người đã hy sinh hoặc bị bắt trong cuộc chiến Việt Nam. Ngay chính giữa công viên là một tượng đồng của hai người lính Mỹ và Việt đang nghạo nghễ sánh vai, biểu tượng của tinh thần đồng minh giữa hai quốc gia trong cuốc chiến. Khắc trên đá hoa cương dưới chân tượng là dòng chữ mang ý nghĩa “Trách Nhiệm, Vinh Dự, Hy Sinh – Đôi khi thật khó tìm thấy những vị anh hùng. Nhưng những ai hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm, vinh dự và tổ quốc sẽ không cần phải tìm kiếm ở đâu khác hơn là những người chiến đấu cho tự do và dân chủ”. Tại công viên này cũng còn có một trung tâm sự liệu với một bảng đồng có tên của mười hai chiến sĩ trận vong của cuộc chiến Việt Nam. Họ là những chàng trai trẻ của thành phố Westminster đã rời bỏ quê hương và không có ngày trở về. Họ đã hy sinh mạng sống vì người khác và xứng đáng được ghi nhận là những vị anh hùng của thành phố Westminster.Tôi luôn xúc động khi có mặt tại Công Viên Tự Do, nơi luôn nhắc nhở tôi về sự chiến đấu anh dũng và sự hy sinh của 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ và 250,000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng; một sự hy sinh cao cả nhất cho tự do.Tuy lễ Chiến Sĩ Trận Vong được dành để tưởng niệm những vị anh hùng đã nằm xuống, chúng ta cũng không thể quên những anh hùng vẫn đang hiện diện cùng chúng ta hôm nay. Tôi xin được dùng cơ hội này để ghi nhận sự có mặt của các quân nhân và cựu quân nhân…Ngày hôm nay chúng ta tụ họp để vinh danh và tưởng nhớ đến những người đã phục vụ tổ quốc và hy sinh. Buổi lễ này, cùng với vô số các buổi lễ long trọng khác đang diễn ra trên toàn quốc, là cách để nói rằng, Chúng Ta Luôn Ghi Nhớ. Chúng ta luôn ghi nhớ các anh hùng vị quốc vong thân, ngày hôm nay cũng như mọi ngày trong đời sống…”Tiếp theo phần đặt vòng hoa tưởng niệm, lần lượt từng đơn vị được xướng danh từ từ đưa vòng hoa lên trước khán đài trong đó có những vòng hoa của Thành Phố Westminster, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Việt Nam Cộng Hòa và một số các đơn vị mà họ đã chiến đấu và đã hy sinh…Sauk hi đặt vòng hoa là nghi thức truy điệu qua tiếng kèn truy điệu được trỗi lên nghe thật cảm động, nhiều người đã không ngăn được niềm cảm xúc khi hồi tưởng về một qúa khứ xa xăm!.Sau lễ truy điệu, ban tổ chức mời Mục Sư Randy Hill lên Ban Phước Lành,Cuối cùng là lời cảm tạ của Ban tổ chức.