Lễ Giỗ Lần Thứ 49 Quốc Trưởng VNCH Phan Khắc Sửu

Trong lễ giỗ.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843 vào lúc 11:00 giờ trưa Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2019, Lễ Giổ Lần Thứ 49 Cựu Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa Phan Khắc Sửu đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của phái đoàn Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ do Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Chủ Tịch hướng dẫn, HT. Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ, Viện Trưởng Viện Hành Đạo và phái đoàn, Ông Huỳnh Kim, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương cùng một số qúy vị nhân sĩ trí thức, các cựu viên chức Việt Nam Cộng Hoà, các Niên Trưởng, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, báo chí, quan khách có: Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân,BS. Võ Đình Hưu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona…Về phía gia đình có ông Phan Đa Văn, ông Phan Phan Kỳ Nhơn cùng một số thân hữu và đồng hương.Điều hợp chương trình Huynh trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt, Mỹ và phút mặc niệm, tiếp theo là phần lễ giỗ theo nghi thức cổ truyền do cụ Phan Như Hữu, Trưởng ban tế lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại cùng các thành viên trong Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng thực hiện, sau 3 hồi chuông trống, lễ dâng hương, dâng tửu tiếp theo là phần Văn Tế kể lại vài nét cuộc đời hoạt động của cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu. Sau đó Ông Phan Kỳ Nhơn, đại diện gia đình lên ngỏ lời cảm ơn sự tham dự đông đão của quý quan khách cùng đồng hương thân hữu, nhân dịp nầy ông cũng một lần nữa xác nhận cho mọi người biết về sự liên quan đến gia tộc họ Phan, ông nói: “ sau mỗi lần lễ giỗ là có những lời lẽ xuyên tạc cho rằng ‘thấy sang bắt quàn làm họ’ qua những lời trình bày của ông Phan Kỳ Nhơn mọi người hiểu thêm về sự liên quan trong gia tộc.Tiếp theo Bác Sĩ Võ Thanh Thời, Trưởng ban tổ chức lễ giỗ lên tuyên đọc vài nét tiểu sử về cuộc đời hoạt động của cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu: Ông sinh ngày 9 tháng 1 năm 1905, xuất thân từ gia đình điền chủ ở làng Mỹ Thuận, tổng An Trường, quận Cái Vồn, tỉnh Cần Thơ, nhập môn làm tín đồ đạo Cao Đài thuộc chi phái Tiên Thiên trong khi ở tù Côn Đảo, về sau được ban đạo hiệu là Huỳnh Đức.Năm 1924, ông sang du học ở Tunis rồi sang Paris, Pháp nơi ông đậu bằng kỹ sư canh nông. Sau khi về nước, ông làm Chính sự vụ Sở nghiên cứu kinh tế và kỹ thuật ở Nam Kỳ từ năm 1930. Ngay trong năm đó, ông tham gia ủng hộ Phong trào Sinh viên chống lại chính sách thuộc địa của thực dân Pháp và đề xướng Phong trào Cách mạng Thống nhất dân An Nam.Năm 1940, ông tham gia và hoạt động tích cực trong tổ chức Việt Nam Nhân dân Cách mệnh Đảng, bị Pháp bắt tuyên án năm năm lao động khổ sai và giam ở Côn Đảo.Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, ông được trả tự do trở về đất liền. Ông tiếp tục hoạt động đảng phái và báo chí.Khi ông Ngô Đình Diệm về nước nắm quyền Thủ Tướng, ông được mời giữ chức Tổng Trưởng Canh nông và Cải cách Điền địa. Tuy nhiên, không lâu sau, ông nhận thấy được sự thiếu thực tâm và những mầm mống độc tài của ông Ngô Đình Diệm nên đã từ chức sau khi nhậm chức không bao lâu.Vận động thống nhất các chi phái Cao Đài trong Cơ Quan Cao Đài Quy Nhứt tại Tam Giáo Điện chi Minh Tân, tháng 8 năm 1955, ông được cơ bút chi phái Tiên Thiên giáng phong làm Thượng Đầu Sư.Ông đã nhiều lần gửi thư khuyến cáo Tổng thống Diệm thay đổi chính sách; nên bị chính quyền đương thời xem ông thuộc "thành phần chống đối".Tháng 2 năm 1959, ông đắc cử dân biểu (đơn vị bầu cử Sài Gòn). Ngày 26 tháng 4 năm 1960, ông cùng 17 nhân sĩ ký tên vào bản tuyên cáo, về sau nổi tiếng với tên gọi "Tuyên cáo Caravelle", chỉ trích các sai lầm của chính quyền và yêu cầu Tổng thống phải cải tổ. Nhân cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960 thất bại, ông bị chính quyền quy tội ủng hộ đảo chính và bắt giam. Đêm 11 tháng 7 năm 1963, ông bị tòa án quân sự đặc biệt Sài Gòn kết án 8 năm cấm cố cùng với Phan Quang Đán, Vũ Hồng Khanh, Bùi Lương...Ngày 31 tháng 7-1963, ông bị đày ra Côn Đảo thụ án. Sau đó 3 tháng, một cuộc đảo chính khác nổ ra, lật đổ chính thể Ngô Đình Diệm, ông được đón về Sài Gòn.Ngày 24-10, ông được Thượng Hội đồng Quốc gia đề cử vào ngôi vị Quốc Trưởng.Nhưng ngày 18 tháng 12 năm 1964, Tướng Nguyễn Khánh cầm đầu các tướng trẻ thành lập Hội đồng Quân lực và sau đó 2 ngày thì ra lệnh giải thể Thượng Hội đồng. Tuy nhiên, ông vẫn được lưu nhiệm Quốc Trưởng.Ngày 16 tháng 2 năm 1965, Tướng Nguyễn Khánh, với danh nghĩa Chủ Tịch Hội đồng Quân Lực, đã ký quyết định tuyển nhiệm ông Phan Khắc Sửu làm Quốc Trưởng.Ngày 5 tháng 6 năm 1965, các tướng trẻ thành lập một Hội đồng lãnh đạo quốc gia và cử Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu là Chủ tịch, giữ vai trò Quốc Trưởng. Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Phan Khắc Sửu chính thức rời ngôi vị Quốc Trưởng.Tiếp theo là lời phát biểu của HT. Thích Minh Tuyên, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, tất cả những vị nầy trong lời phát biểu đã ca ngợi tinh thần dấn thân vì tổ quốc, cả một đời liêm khiết. Khi làm Quốc Trưởng phu nhân vẫn tiếp tục đi bán trầu…Cuối cùng Giáo Sư Phan Đa Văn là bào huynh của ông Phan Kỳ Nhơn thay mặt gia đình lên ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi người tham dự, sau đó ông mời mọi người cùng dùng bữa ăn trưa do ban tổ chức khoản đãi.