Người Mỹ Lớn Tuổi Có Khả Năng Bị Kỳ Thị Trong Công Việc

Những người lớn tuổi đi làm liệu có bị kỳ thị không? Câu trả lời rõ ràng là tùy thuộc vào độ tuổi của người được hỏi.Khoảng phân nửa người Mỹ cho rằng có sự kỳ thị tuổi tác tại nơi làm việc, theo một cuộc thăm dò của NORC Center for Public Affairs Research. Nhưng mức độ kỳ thị khác nhau theo tuổi. Kết quả của thăm dò cho thấy 60% những người hơn 60 tuổi cho rằng người lớn tuổi ở Mỹ bị kỳ thị tại sở làm, trong khi chỉ có 43% những người từ 45 tuổi trở xuống cảm thấy tương tự.Luật pháp liên bang cấm sự kỳ thị tuổi tác trong công việc. Tuy nhiên, 75% những người từ 60 tuổi trở lên, và 65% những người có tuổi từ 45-59 tin rằng tuổi tác là một yếu điểm khi họ đi xin việc. Chỉ có 10% những người từ 60 trở lên và 20% những người từ 45 đến 59 cho biết họ được nhận vào đi làm, hoặc được lên lương hoặc lên chức là do tuổi tác.Kevin Kusinitz, một người đàn ông 63 tuổi ở New York, đã phải đi tìm việc trong nhiều năm trời kể từ đợt bị thất nghiệp năm 2012. Nhưng ông đều thất bại. Ong nói người phỏng vấn nhìn ông có vẻ kỳ lạ, và ông biết ngay là mình sẽ không được tuyển dụng!