51% Người Mỹ: Xã Hội Chủ Nghĩa Là Xấu

Theo một thăm dò mới nhất của Gallup, người Mỹ đang phân hóa mạnh trong quan niệm chủ nghĩa xã hội là tốt hay xấu cho quốc gia của mình.Gallup đã thăm dó ý kiến của 1024 người trưởng thành từ ngày 17 đến 30/04/2019 qua điện thoại, với mức độ sai số vào khoảng 4%.Gallup đã so sánh dữ liệu ý kiến về chủ nghĩa xã hội trong cuộc thăm dò mới nhất với cuộc thăm dò năm 1942 được thực hiện bởi Roper Center for Public Opinion Research. Gallup thấy rằng người Mỹ ngày nay ủng hộ xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ hơn trước đây nhiều. Cụ thể:Vào năm 1942:- 25% người được hỏi cho rằng chủ nghĩa xã hội là tốt cho quốc gia- 40% nghĩ rằng nó là xấu- 34% không có ý kiếnĐến năm 2019:- 43% người được hỏi cho rằng chủ nghĩa xã hội là tốt cho quốc gia- 51% nghĩ rằng nó là xấu- 6% không có ý kiếnTheo Gallup, dù đa số người Mỹ vẫn chống chủ nghĩa xã hội, nhưng số người nghĩ tốt về nó đã tăng lên mạnh mẽ. Gallup cho biết hầu hết người Mỹ tin rằng trong vòng 50 năm tới, hầu hết các quốc gia sẽ có chính quyền dân chủ; 1/3 cho rằng chính quyền đa số sẽ là xã hội chủ nghĩa; còn 10% nghĩ rằng đa số chính quyền sẽ là cộng sản.2/3 người Mỹ tin rằng nền kinh tế Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi chính quyền nhiều hơn là thị trường tự do.