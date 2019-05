Tại Một Số Tiểu Bang, 15% Dân Số Lãnh Tiền An Sinh Xã Hội

Thế hệ “baby boomer” đang về hưu và lãnh tiền hưu trí.Cơ Quan An Sinh Xã Hội (SSA) đã chi ra 85.3 tỉ USD trong tháng Ba cho 63.3 triệu người Mỹ. Khoảng 70% số tiền này chi cho hưu trí, phần còn lại là cho phúc lợi cho những người sống sót, và bảo hiểm tàn tật. Trung bình, một người công nhân về hưu lãnh khoảng $1,467.17/ tháng, hay $17,606/năm.Con số người nhận tiền an sinh xã hội đang tăng, do thế hệ “baby boomer” bắt đầu đến tuổi về hưu. Vào năm ngoái, số lượng người về hưu tăng 3%, so với con số tăng 1.9% của lực lượng lao động Mỹ- theo Cục Điều Tra Dân Số và Cục Thống Kê Lao Động.Tiền an sinh xã hội chủ yếu lấy từ thuế an sinh xã hội trong check lương, và cũng trích lại từ quĩ an sinh xã hội. Do thành phần dân số đã thay đổi, với sinh suất giảm và dân số già đi. Một người về hưu hiện nay có tuổi thọ trung bình là 85. Với đà này, dự đoán đến năm 2035 thì quĩ an sinh xã hội sẽ cạn kiệt. Vào năm ngoái, quĩ an sinh xã hội đã bị âm đi 80 tỉ USD.Khi quĩ an sinh xã hội đã bằng zero, chương trình an sinh xã hội sẽ không thể giữ nguyên phúc lợi. Điều đó có nghĩa là, những người hiện nay đang 51 tuổi sẽ về hưu trong 16 năm nữa chuẩn bị tinh thần với việc phúc lợi an sinh xã hội của mình bị cắt giảm. Dự kiến mức cắt giảm phúc lợi có thể là 20% hoặc lên đến 25%.Năm ngoái, có 14 tiểu bang có 15% dân số hoặc hơn nữa là người hưu trí. Vermont, Maine, Florida là những tiểu bang có tỉ lệ dân số hưu trí cao nhất.