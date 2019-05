Từ Ô Nhiễm Tới Bệnh Viện

Bệnh là mối nguy lớn cho dân mình… Nhìn quanh phố, quanh chợ, chỗ nào cũng cơ nguy gây bệnh. Không kể tai nạn giao thông, có lẽ ô nhiễm môi trường là nguyên nhân gây bệnh thuộc hàng đầu hung hiểm.Báo Eva ghi lời BS Huỳnh Minh Thẩm, Khoa Khám bệnh BV Nhi đồng 2 TPSG, rằng vào thời điểm giao mùa, trẻ nhỏ thường gặp các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa và da.“Những bệnh về hô hấp như viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, tiểu phế quản. Hiện tại đã xuất hiện cúm nhưng chỉ rải rác. Trẻ cũng hay bị rối loạn tiêu hóa do trời nắng mưa, nóng lạnh thất thường, cách bảo quản thực phẩm hạn chế dẫn đến chế độ ăn của trẻ bị ảnh hưởng. Mùa này trẻ rất hay bị rôm sảy, viêm da cơ địa, chóc lở, nhọt cho tình trạng mặc quần áo không thoát mồ hôi, khi trẻ chơi đùa nghịch ngợm toát mồ hôi lại không được chăm sóc kỹ dẫn đến tình trạng viêm da, chóc lở hay nhọt ở da”, BS Thẩm cho biết.Trong khi đó, bản tin Zing ghi nhận: Rác thải nhựa đang gây ô nhiễm đại dương, các con sông và nước ngầm. Ở TP.SG, kết quả phân tích nước sông Sài Gòn cho thấy có nhiều hạt vi nhựa dạng sợi ảnh hưởng đến sức khỏe.Tại hội thảo kết nối mạng lưới tái chế nhựa diễn ra sáng 23/5, ông Bùi Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.SG, cho biết mỗi ngày thành phố thải ra khoảng 8.900 tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó, rác thải nhựa, nylon… chiếm 1.800 tấn (tương đương 20%).Tuy nhiên, chỉ có 200 tấn rác thải nhựa được tái chế thô sơ, phần còn lại được mang đi chôn lấp chung với các loại chất thải khác.Báo Thanh Tra kể về một trường hợp cảm động: Nỗ lực giữ con đầy xúc động của sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối… Chiều ngày 22/5, gần 20 bác sĩ Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã quyết định mổ bắt con cho thai phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) khi mới mang thai được 31 tuần... Sau hơn hai tháng nằm viện, khi thai nhi ở tuần thứ 31, bệnh nhân Liên có các biểu hiện khó thở, xuất hiện hạch dày đặc, không thể nằm thở được mà phải ngồi 24/24h, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, mệt mỏi đau đớn do ung thư vú đã di căn xương, phổi…Các bác sĩ nhận thấy sức chịu đựng của người mẹ đã đến giới hạn, nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con nên ngày 22/5, các bác sĩ Bệnh viện K đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ mổ sinh.Cõi này buồn vô hạn như thế.Báo Pháp Luật kể chuyện tư cách tuyệt vời của dân Cà Mau: Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải đã liên hệ với mẹ của bệnh nhi vừa xuất viện để trả lại túi xách cùng số tiền.Trưa 23-5, Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (Cà Mau) thông tin chính thức sự việc Công nhân vệ sinh của Bệnh viện này vừa trả lại của rơi là số tiền 38 triệu đồng (1650 USD) cho người nhà bệnh nhân.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện ô nhiễm ở Bình Định: Sản xuất, chế biến mực xà gây ô nhiễm môi trường.Nhiều năm nay, người dân sinh sống ở thôn An Quang Đông và An Quang Tây, xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định) khổ sở do sống chung với ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sản xuất, chế biến mực xà. Chính quyền dù nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để khắc phục, song chưa đem lại kết quả....các cơ sở sản xuất, chế biến mực xà đa phần nằm trong khu dân cư và ven đầm Đề Gi. Do không xây dựng bể chứa, công trình xử lý nước thải, vì thế nước thải phát sinh trong quá trình chế biến được xả thẳng ra đầm Đề Gi thông qua các đường ống nhựa được đấu nối sẵn. Trong khi đó, mực sau khi chọn lọc, rửa thì được đem phơi ở những khu đất trống nằm trong khu dân cư và cả ven đầm. Mùi hôi cứ thế phát tán khắp nơi, gây ô nhiễm trầm trọng.Báo Lao Động kể chuyện mua giấy tờ giả ở bệnh viện: Chỉ cần vài giờ đồng hồ, những tờ giấy khám sức khỏe với chất lượng in ấn sắc nét có thể được giao đến tận tay người có nhu cầu. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lại tái diễn tình trạng rao bán giấy khám sức khoẻ, thẻ an toàn lao động, chứng chỉ sơ cấp, tại TP.SG với lời chào mời hấp dẫn như "cam kết đảm bảo uy tín, nhanh gọn giá hợp lý, bao kiểm tra"....Qua trao đổi, tài khoản Facebook này khẳng định, làm ăn lâu dài nên phải uy tín để khách còn tìm đến mình, chứ làm cho khách mà bị cơ quan chức năng phát hiện thì mình cũng bị liên lụy.Theo đó, giấy phép lái xe được làm bằng thẻ cứng, có tem dạ quang, nếu gặp cảnh sát giao thông xuất trình như bình thường, trong 1 tuần là có, với giá chỉ 4 triệu đồng.Bản tin VTV kể chuyện Hà Nội: ….cò mồi lừa đảo trước cổng Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương.Các đối tượng cò mồi vẫn ngang nhiên lộng hành trước sự bất lực của đội ngũ bảo vệ bệnh viện.Với mỗi bệnh nhân bị lừa sang phòng khám số 169 Giải Phóng thì cò mồi sẽ được trả công 200.000 đồng. Công việc nhàn hạ, hái ra tiền nên trung bình mỗi ngày trước cổng Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương xuất hiện từ 15 - 17 đối tượng cò mồi lừa đảo người bệnh. Dù tình trạng này đã tồn tại nhiều năm nay, gây hoang mang, bất bình cho người bệnh nhưng cả những đối tượng cò mồi lừa đảo lẫn phòng khám chộp giật vẫn không hề bị cơ quan chức năng xử lý.Báo Sao Star kể chuyện hiếp dâm ở Sơn La: Bé 13 tuổi tố cáo cán bộ bệnh viện hiếp dâm trong phòng X-quang.Ngày 23/5, Công an huyện Quỳnh Nhai tạm giữ Mùa A Chớ (Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh X quang của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai) để làm rõ nghi án hiếp dâm.Chuyện ô nhiễm gần Vịnh Hạ Long, theo VOV: Cảng 368 hoạt động bất thường, đe dọa môi trường sông Diễn Vọng.Điều đáng nói là sông Diễn Vọng chảy ra vịnh Cửa Lục rồi đổ thẳng ra vịnh Hạ Long, một di sản thiên nhiên thế giới cần phải đặc biệt quan tâm bảo vệ.Sông Diễn Vọng chảy ra vịnh Cửa Lục đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm môi trường nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cảng bến dọc con sông này, nhất là hoạt động “bất thường” tại Cảng tổng hợp bốc xếp hàng hóa 368 (Cảng 368) thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp 368.Báo Dân Việt kể: Trong khi đá bóng, bực tức vì bị “đá rát”, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An đã “đánh vào mặt” một người chơi cùng.Anh Đỗ Tư Đại Lâm (P.3, TP.Tân An, Long An) - nạn nhân của vụ xô xát kể, sáng 22/5, khi đá bóng tại sân vận động Anh Sang (P.7, TP.Tân An), anh đã vào bóng hơi mạnh khiến ông Sơn (Trần Hoàng Sơn - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Long An) bị đau.“Ngay sau đó, ông Sơn lao vào tung cú đấm vào mặt tôi. Cùng lúc đó, một nhân viên khác của Bệnh viện Đa khoa Long An lao vào đánh thẳng vào mặt tôi, rồi xô tôi té xuống sân”, anh Lâm bức xúc.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Bình Định: Nhiều hậu quả từ nạn khai thác vàng trái phép.“Vàng tặc” hoạt động khai thác vàng trái phép tại xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân tồn tại hàng chục năm qua. Bởi vậy, mà Ân Nghĩa luôn là miền đất hứa mong được đổi đời của người dân nghèo và cũng là nơi làm giàu cho các đối tượng khai thác, buôn bán vàng. Chính vì lí do này, xã Ân Nghĩa chưa một ngày bình yên, người dân phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ nạn khai thác vàng....Bởi trong quá trình đào, đãi vàng, các đối tượng thải trực tiếp ra môi trường lượng lớn hóa chất và bùn đỏ. Chất độc hại tràn vào hồ chứa nước Đồng Quang, Hố Cọp, Hố Khế ở phía dưới các bãi vàng. Người dân địa phương sử dụng nguồn nước để tưới tiêu trồng trọt, chăn nuôi thì cây khô héo chết, vật nuôi bệnh tật kém sinh trưởng, phát triển.Bản tin VnExpress kể chuyện tự làm bác sĩ cho mình: Hôn mê sau khi uống liều thuốc cảm tự mua.Người đàn ông Campuchia 48 tuổi bị cảm nên tự mua thuốc uống, ít giờ sau khó thở, phù toàn thân rồi hôn mê sâu, được chuyển đến TP.SG.Ông Oum Sokun ban đầu được người nhà đưa vào bệnh viện ở Campuchia, điều trị 5 ngày tình trạng ngày càng nặng nên được chuyển đến một bệnh viện tại TP.SG 3 tháng trước. Bệnh nhân hôn mê sâu, suy hô hấp nặng phải thở máy, phù toàn thân, không có nước tiểu, hồng ban xuất huyết chằng chịt trên người và hoại tử da.Ngày 22/5, bệnh nhân hồi phục tốt, đang được tiếp tục chăm sóc và điều trị.Lời khuyên từ bác sĩ: Chỉ nên uống thuốc khi bị bệnh, uống thuốc theo toa bác sĩ, không nên tự ý mua và sử dụng thuốc mà không có ý kiến của bác sĩ, không nên sử dụng những thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thành phần.