Nông Dân và Phụ Nữ Ấn Dồn Phiếu Cho Thủ Tướng Modi

NEW DEHLI - Nhà nông của 3 tỉnh bang lớn của Ấn Độ chọn Thủ Tướng tại chức trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại tiểu lục địa Nam Á, vì thành tích an ninh quốc gia và mong ông Modi giải quyết tình trạng hạ giá của nông phẩm trong nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp.Gần 50% dân số Ấn Độ làm nghề nông, là lãnh vực đang chứng kiến thực tế khó khăn với nông sản hạ giá trong khi chi phí xăng dầu tăng. Đảng cầm quyến BJP và đồng minh thắng tại 44 tỉnh bang. 1 số cử tri hài lòng với chương trình gọi là “Clean India” dự kiến xây dựng 90 triệu nhà vệ sinh.Reuters đưa tin : Phụ nữ cũng tán đồng dự án “hơi đốt nấu bếp miễn phí”, trong lúc hàng triệu dân lệ thuộc than củi trong sinh hoạt hàng ngày.Tại tỉnh bang trồng bông vải, 1 lão nông nói : trong nhiệm kỳ vừa qua, lãnh tụ Modi không lưu ý tới nhà nông.