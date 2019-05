Nhật: Củng Cố An Ninh Chờ Đón TT Trump Dự Hội Nghị G-20

TOKYO - An ninh tại khu vực thủ đô Nhật được tăng cường trước ngày TT Hoa Kỳ công du Nhật, nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh G-20, từ Thứ Bảy 25/05 đến hết ngày Thứ Ba.Nhân số bảo vệ an ninh của lực lượng an ninh Nhật là 25,000, nhiều nhất so với các chuyến công du khác của nguyên thủ Mỹ.Ngoài hội nghị G-20, TT Trump hội kiến với Nhật-hoàng, Nhật-hậu, và hội đàm với Thủ Tướng Shinzo Abe. Bảo vệ an ninh 24 giờ/ngày được củng cố tại phi trừòng, thương cảng, hoàng cung, sứ quán, và mục tiêu mềm như các tập họp đông người.Nguồn tin thông thạo cho biết: nhu liệu gây nghẽn sóng điện tử điều khiển phi cơ không người lái được chuẩn bị đầy đủ.Tại đấu trường tranh gỉai vật sumo truyền thống, cảnh sát có thể kiểm soát thẻ căn cước 1 số khán gỉa và dùng máy khám phá kim loại.