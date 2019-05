Xe Tải Tự Hành Bắt Đầu Giao Thư Thử Cho USPS

Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS) vào Thứ Ba 21/05 đã bắt đầu đợt thử nghiệm hai tuần lễ việc giao thư tín xuyên 3 tiểu bang ở vùng Tây Nam bằng xe tải tự hành (self-driving truck). Đây là một bước tiến tới trong nỗ lực sử dụng kỹ thuật xe thương mại tự động để vận chuyển hàng hóa.TuSimple là một công ty khởi nghiệp tại San Diego cho hay: những chiếc xe tải tự hành của họ đã bắt đầu vận chuyển thử nghiệm thư tín của USPS giữa các cơ sở bưu điện tại Phoenix và Dallas. TuSimple muốn xem thử kỹ thuật xe tự hành có thể giúp giảm chi phí và thời gian giao hàng như thế nào. Một tài xế an toàn vẫn ngồi trước tay lái để sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Và một kỹ sư cũng ngồi bên cạnh tài xế để giám sát.Nếu thành công, đây sẽ là một thành tựu quan trọng trong ngành công nghiệp xe tự hành. Đây cũng là một giải pháp cho tình trạng thiếu hụt tài xế xe tải hiện nay, cũng như để đối phó với những qui định khắt khe về luật lệ dành cho các công ty vận tải trên toàn quốc. Hiệp Hội Xe Vận Tải Hoa Kỳ ước tính sẽ thiếu hụt khoảng 174,500 tài xế vào thời điểm 2024.Chương trình thử nghiệm bao gồm 5 chuyến đi khứ hồi, mỗi chuyến có hành trình 2,100 mile, hay khoảng 45 giờ lái xe. Những chiếc xe tự hành sẽ chạy trên những xa lộ liên bang qua Arizona, New Mexico, Texas.Kim Frum- phát ngôn viên của USPS cho biết đây là sự hợp tác đầu tiên với TuSimple trong lĩnh vực vận chuyển tự động đường dài. Hai công ty đã hợp tác