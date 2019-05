VN Báo Động Lừa Gạt Qua Điện Thoại

Lừa gạt qua điện thoại và internet tại VN đã tới mức báo động, theo bản tin của trang mạng Thời Báo Tài Chính VN cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin viết rằng, “Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo, khuyến cáo với người dân về sự gia tăng của các đối tượng lừa đảo qua điện thoại, mạng Internet.“Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công an TP.Hà Nội đã nhận được đơn thư tố giác từ 18 nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 33 tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông với nhiều thủ đoạn.“Thủ đoạn đầu tiên là giả danh công an, cán bộ tòa án để dọa dẫm, bắt người dân chuyển tiền vào tài khoản.“Các đối tượng tự xưng là nhân viên bưu điện gọi điện thoại đến thông báo cho người bị hại là họ đang nợ tiền cước điện thoại, có bưu phẩm gửi ở các bưu điện lâu ngày không đến nhận, thiếu nợ tiền ngân hàng do người khác lấy chứng minh nhân dân đăng ký mở tài khoản ngân hàng...“Khi nạn nhân trả lời là không có những việc trên thì đối tượng hướng dẫn, nối máy cho nạn nhân nói chuyện với đối tượng giả danh là cán bộ các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để trình báo...“Lúc này, đối tượng tiếp tục thông báo cho người bị hại là họ đang liên quan đến các vụ án, chuyên án của cơ quan công an đang điều tra như buôn bán ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia... và đã có lệnh bắt của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, yêu cầu kê khai tài sản, tiền mặt hiện có, tiền trong các tài khoản ngân hàng.“Các đối tượng yêu cầu người bị hại phải luôn nghe điện thoại, liên tục nói chuyện với nhiều người tự xưng là điều tra viên, cán bộ điều tra, viện kiểm sát, tòa án và không được kể cho người khác việc đang làm việc với cơ quan pháp luật.“Để người bị hại tin tưởng, các đối tượng sử dụng phần mềm, ứng dụng gọi điện thoại qua mạng Internet có thể hiển thị số gọi đến là số điện thoại của cơ quan công an. Sau đó, các đối tượng vừa dùng những lời lẽ đe dọa về việc người bị hại sẽ bị bắt tạm giam để điều tra, vừa nói sẽ xem xét tạo điều kiện nếu như người bị hại thành khẩn khai báo.“Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người bị hại chuyến tiền vào tài khoản chỉ định để xác minh nguồn tiền, phục vụ điều tra khiến người bị hại sợ bị bắt tạm giam, mất danh dự, uy tín nên phải chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.“Ngoài ra, các nhóm lừa đảo còn sử dụng chiêu “bẫy tình”. Thông qua mạng xã hội, đối tượng tìm hiểu, làm quen với người bị hại, tập trung vào nhóm người phụ nữ độc thân, các phụ nữ thiếu thốn tình cảm.“Các đối tượng tự nhận là doanh nhân, người có điều kiện kinh tế, quân nhân, sinh sống tại nước ngoài... Sau khi làm quen, các đối tượng thông báo gửi các món quà giá trị như laptop, iPhone, túi xách, nữ trang đắt tiền từ nước ngoài cho người bị hại.“Đối tượng tạo lập các trang web có ghi thông tin đơn hàng đang vận chuyển cho người bị hại tự kiểm tra để tin tưởng. Sau đó, chúng giả mạo nhân viên hãng vận chuyển, hải quan, yêu cầu người bị hại chuyền tiền để nộp phí nhận hàng.“Tiếp theo, các đối tượng thông báo trong bưu kiện có số lượng tiền lớn, yêu cầu người bị hại chuyển thêm tiền để mua giấy chứng nhận khoản tiền trong bưu phẩm không vi phạm pháp luật.“Phương thức lừa đảo thứ ba là các đối tượng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội (chủ yếu là tài khoản facebook), nhắn tin nhờ bạn bè, người quen nhận tiền hộ từ nước ngoài, xin người bị hại số tài khoản, số điện thoại. Sau đó, đối tượng gửi các tin nhắn giả mạo thông báo nhận tiền, dẫn dắt người bị hại đến các website giả mạo.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Các website này yêu cầu người bị hại phải nhập các thông tin tài khoản ngân hàng như ID, mật khẩu tài khoản internet banking, tên, số thẻ... Sau khi có thông tin internet banking, các đối tượng đăng nhập và chuyển tiền trong tài khoản của người bị hại đến các tài khoản của đối tượng.Với loại đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao đang diễn bi”ến phức tạp như hiện nay, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên nâng cao kiến thức về loại tội phạm này, tuyệt đối không cung cấp thông tin về thẻ ngân hàng, số tài khoản, thông tin internet banking với các đối tượng trên mạng. Ngoài ra, không có việc điều tra viên, lực lượng công an gọi điện thoại thông báo như hình thức trên.“Nếu gặp phải các đối tượng này, người dân cần bình tĩnh, báo cho người thân trong gia đình và cơ quan công an. Nếu bình tĩnh hơn, người dân có thể ghi lại thông tin của các đối tượng như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng... để cung cấp cho lực lượng chức năng, tiện cho việc điều tra truy bắt các đối tượng lừa đảo./.”