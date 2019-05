VN Xuất Hiện Giáo Phái Lạ Mê Tín, Cuồng Tín Giết Người

Đài VOV.VN cho biết niềm tin mù quáng và sự cuồng tín tâm linh đã khiến nhiều người Việt bị mê muội, dẫn đến những hành vi lệch lạc, thậm chí phạm tội 1 cách man rợ.Cuối năm 2018, tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ án mạng giết người. Hung thủ là Trần Thị Thêm đã giết hàng xóm của mình. Tại công an, hung thủ khai nhận do mê tín dị đoan nên giết người để thế mạng.Trước đó vào năm 2017, vụ án bà nội sát hại cháu ruột 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa từng gây xôn xao dư luận. Kết quả điều tra cho thấy, hung thủ được thầy bói phán “cháu gái bà là yêu nghiệt trong gia đình, nếu cháu gái sống thì bà sẽ tử vong”. Tin lời thầy bói, bà đã sát hại chính cháu nội của mình, và dựng lên màn kịch bắt cóc trẻ em.Cuồng tín và tin vào sức mạnh của thế giới vô hình khiến nhiều người đã mất tiền bạc, hạnh phúc, tính mạng của mình. Sức mạnh của thánh thần, quỷ dữ còn được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội, để lôi kéo những kẻ nhẹ dạ cả tin.Những ngày gần đây, vụ án 4 người phụ nữ ở tỉnh Bình Dương, theo giáo phái lạ giết 2 đồng môn của mình rồi phi tang trong thùng nhựa đổ bê tông gây rúng động dư luận cả nước. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do tu tập quá khắc nghiệt nên 1 nạn nhân bỏ trốn bị ngã và tử vong. Nạn nhân còn lại bị người đồng môn của mình mua kích điện về giật điện cho nạn nhân bất tỉnh, sau đó dùng dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết.Về lý do vì sao hiện nay còn rất nhiều người tin vào thế lực siêu nhiên, ảnh hưởng cuộc sống, Tiến sỹ tâm lý Đỗ Cảnh Thìn cho rằng do người dân còn nhận thức kém mặt xã hội, thiếu kiến thức, đặc biệt là kiến thức về khoa học, Bên cạnh đó, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Họ bị mê muội, bị dẫn dắt bởi những thông tin mơ hồ và lừa bịp, bị lôi kéo tham gia nhưng giáo phái lạ.Nhiều người nhận thức rõ rằng chính quyền CSVN là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân mê tín, chỉ theo “tà pháp” chứ không theo “chánh pháp”. Chính quyền chỉ muốn kiểm soát tôn giáo, lợi dụng tôn giáo, chứ không quan tâm đến việc đưa đạo đức tôn giáo vào đời sống tâm linh của người dân. Lấy thí dụ như Phật Giáo, một tôn giáo đã trở thành nền tảng đạo đức của người Việt từ hàng ngàn năm trước. Nhưng chính quyền CSVN hiện nay đang lợi dụng Phật Giáo để kiểm soát, ru ngủ người dân. Họ cho cài công an giả dạng tăng ni vào các ngôi chùa để kiểm soát Phật Giáo. Họ chỉ lo xây chùa để làm du lịch, trục lợi niềm tin của Phật tử. Họ đã làm băng hoại nền tảng đạo đức của Phật Giáo, dẫn đến người dân mất niềm tin gốc rễ vào Chánh Pháp. Từ đó, trong xã hội chỉ có những niềm tin theo kiểu mê tín, cuồng tín là phát triển.