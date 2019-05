Hội Ngộ Kỹ Thuật Cao Thắng 2019

Một lần cùng nhau nấu bánh chưng tại Temecula.

Một lần Họp Mặt tại Big Bear, CA.

Võ Văn ThiệuVào ngày Chủ Nhật 26/5/2019 Cựu Học Sinh Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng sẽ có một ngày “Hội Ngộ Cao Thắng” tại Little Saigon để tri ân Thầy, Cô và cùng nhau ôn lại kỷ niệm của thuở xưa, của những ngày còn đeo tấm bảng kỹ nghệ họa và cắp sách đến trường trên đường Huỳnh Thúc Kháng, ngay trung tâm Thành Phố Sài Gòn thân yêu của chúng ta!Nói về ngôi trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng của thời VNCH, chúng tôi vào Internet và tìm thấy trên Wikipedia những tài liệu dưới đây. Xin ghi lại để chúng ta cùng biết về những điểm nỗi bật của một trường Kỹ Thuật có một không hai này.Trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng được thành lập ngày 20/2/1906 với tên gọi ban đầu là trường Cơ khí Á châu (L' école des Mécaniciens Asiatiques) , là một trong những trường dạy nghề đầu tiên do thực dân Pháp lập ra ở Nam Kỳ với mục đích đào tạo chuyên viên kỹ thuật sơ cấp hải quân và một số ngành kỹ thuật khác đáp ứng nhu cầu của kinh tế và chính quyền đương thời. Trường Cơ khí Á Châu được khởi đầu xây cất với một gian nhà lợp thiếc tại góc đường De lattre de Tassigny và đại lộ Hàm Nghi hiện nay. Trong căn nhà lợp thiếc, chỉ có vẻn vẹn một xưởng cơ khí nhỏ, phía Đông nhà trường là kho xưởng xe lửa chạy đường Sài Gòn-Chợ Lớn. Lúc bấy giờ, chợ mới Sài gòn còn là một vũng sình lầy, đại lộ Nguyễn Huệ còn là một con kênh và xóm đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn còn là một khu rừng sậy.Năm 1907: Lúc đầu nhà trường chưa được trang bị đầy đủ nên phần thực hành phải nhờ đến cơ xưởng của trường Thực nghiệp, tại đường Hồng Thập Tự bây giờ.Năm 1908: Giảng đường phía đại lộ De lattre de Tassigny được xây cất thêm; ở trên làm ký túc xá, ở dưới làm lớp học và kho vật liệu, máy móc. Chương trình học gồm có nhiều môn trong kỹ nghệ, nên dân chúng gọi trường Cơ khí Á châu là trường Bá nghệ.Năm 1909: Một xưởng cơ khí sườn sắt lợp thiếc được xây cất, hiện nay hãy còn nguyên vẹn và dùng làm xưởng nguội, tiện, máy dụng cụ, cùng kho vật liệu tại góc đường De lattre de Tassigny và đại lộ Hàm Nghi.Năm 1911: Nhà trường có thêm 2 lớp học, hiện nay là tầng dưới dãy nhà chạy dài từ phía trước văn phòng đến phòng đọc sách học sinh bây giờ.Năm 1914: Đại chiến thế giới thứ nhất bùng nổ. Công việc xây cất và trang bị càng tiếp tục không ngừng. Suốt trong thời kỳ chiến tranh ấy, trường Cơ khí Á châu sản xuất rất nhiều tạc đạn 75 ly cho quân đội, cùng tuyển mộ và đào tạo một số đông thợ chuyên môn để sang Pháp tùng chinh.Năm 1922: Khu xưởng xe lửa được dời đi nơi khác. Trường Cơ khí Á Châu nới rộng vị trí phía Đông đến đường Pasteur hiện giờ.Năm 1926: Một dãy cơ xưởng được dựng lên tiếp theo, để làm chỗ sửa công xa, xưởng máy, xưởng điện, xưởng gò và rèn. Như thế một dãy 5 xưởng hình thành như ta thấy ngày nay.Năm 1931: Một giảng đường lớn được dựng lên, nối liền văn phòng hiện giờ với dãy nhà đã có từ năm 1916.Năm 1939: Thế giới đại chiến thứ 2 nổ bùng. Nhà trường tiếp tục hoạt động, nhưng không xây cất thêm. Ngày 24 thang 10 năm 1939,Ông Rosel, Hiệu trưởng sáng lập trường Cơ khí Á Châu từ trần lúc tại chức và được ông Albert Simon thay thế, ông Albert Simon là một Đại uý Cơ khí Hải quân. Để tri Ân người quá cố đã có công tạo lập ra trường Cơ khí Á Châu, trường này được chính phủ cho mang thêm danh hiệu, "trường Rosel" (École des mécaniciens-École Rosel)Năm 1940: Do đề nghị của ông Hiệu trưởng Albert Simon, trường Rosel đổi lại thành "Trường Kỹ thuật Chuyên Môn" (École Technique Spéciale).Ngày 26-12-1941, trường Kỹ thuật Chuyên Môn bị quân đội Nhật chiếm đóng cấp tốc và phải tạm dời về Hải quân Công xưởng gọi là Sở Ba Son. Nhà trường chiếm một khu nhà lợp lá gần vàm sông Thị Nghè và bắt đầu hoạt động lại từ 20 –01-1942.Cũng trong năm ấy, Albert Simon bị động viên đi Hải Phòng và được Yves Germain thay thế. Yves Germain cũng là một Đại uý cơ khí Hải quân.Năm 1944: Dưới sự oanh tạc ráo riết của phi cơ Mỹ, nhà trường phải dọn vào tu viện Séminaire tại đường Cường Để ngày 10-06-1944 đến 07-02-1945, trong các gian nhà của tu viện.Ngày 07-02-1945, quân đội Nhật đến chiếm đóng luôn tu viện, nhà trường bị giải tán cho đến ngày đại biến và tổng tản cư.Năm 1946: Sau khi quân Nhật đầu hàng đồng minh và rút lui khỏi Đông Dương, quân Pháp trở lại chiếm cứ Việt Nam và thành lập chính phủ Nam Kỳ. Trường Kỹ thuật Chuyên Môn lại trở về vị trí cũ, đường Huỳnh Thúc Kháng. Yves Germain trở lại làm hiệu trưởng, lo tu bổ lại các lớp học và cơ xưởng.Năm 1947: Nhà trường bắt đầu hoạt động lại như trước. Yves Germain về Pháp và Gérard Tabouillot, kỹ sư công nghệ đến thay. Nhà trường đổi tên mới là trường Trung học Đệ Nhất Cấp.Năm 1949: Tabouillot về Pháp nghỉ phép và được ông Abrall thay thế trong 6 tháng. Abrall từ trần lúc tại chức.Năm 1950: Vị Hiệu trưởng người Việt Nam đầu tiên đến nhận chức là Nguyễn Cao Khoa, kỹ sư điện trường Grenoble, nhưng ông vẫn làm kỹ sư sở xe lửa mà chỉ kiêm nhiệm Hiệu trưởng thôi.Năm 1952: Đỗ Văn Trà, Kỹ sư của Bộ Công Chánh đến kiêm nhiệm chức hiệu trưởng thay KS Nguyễn Cao Khoan.Năm 1953: Nhà trường mở thêm một chi nhánh gồm 5 lớp đệ thất đặt tại Nha Kỹ thuật và Mỹ thuật Học Vụ -số 48 Phan Đình Phùng hiện giờ.Năm 1954: Nhà trường bắt đầu mở thêm lớp đệ tam (đệ nhị cấp)Năm 1956: Ngày 29 tháng 06 năm 1956, trường được đổi tên thành trường Trung Học Kỹ Thuật đệ nhị cấp Cao Thắng, có đủ các lớp đệ nhất cấp và đệ nhị cấp để dạy thi tú tài kỹ thuật toàn phần. Chi nhánh Phan Đình Phùng được dời luôn về trường trường Trung Học Kỹ Thuật đệ nhị cấp Cao Thắng.Năm 1957: Nguyễn Đăng Hoàng thanh tra kỹ thuật đến kiêm nhiệm Hiệu trưởng thay thế KS Đỗ Văn Trà từ ngày 16-09-1957 đến ngày 16-01-1958.Ngày 17–01-1958, Phạm Xuân Độ, thanh tra tiểu học, tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Đông Dương, Cựu giám đốc học chính Bắc Việt và Cao nguyên đến nhận chức Hiệu trưởng chính thức đầu tiên của trường Trung Học Kỹ thuật Cao Thắng. Nhà trường ngày càng khuếch trương thêm, dãy nhà nhân viên ở đường Pasteur được sửa chữa lại thành 6 lớp học và 4 phòng nhỏ.Năm 1959: Nhà trường sửa soạn xây cất lại giảng đường phía lộ De lattre de Tassigny và nới rộng các cơ xưởng để tiếp nhận viện trợ Tây Đức.Năm 1961: Người Tây Đức chuyển về trường kỹ thuật Đức Việt, tức trường Công nghiệp Thủ Đức ngày nay, đem theo máy móc thiết bị (trừ một số máy công cụ và trang thiết bị cho xưởng cơ khí và xưởng kỹ nghệ sắt để tặng lại nhà trường như còn thấy hiện nay). Cũng trong năm này, Cao Thành Danh, kỹ sư, đến nhận chức hiệu trưởng thay ông Độ.Năm 1965: Thạc sĩ Lê Đình Viện đến nhận chức hiệu trưởng.Năm 1967: Nguyễn Hồng Lam, Kỹ Sư Công Nghệ đến nhận chức hiệu trưởng cho đến biến cố 30/4/1975.Ngày nay trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng được CSVN biến thành một trường đại học và đặc tên là Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.Hằng năm các CHS Trung Học Kỹ Thật Cao Thắng tại Mỹ vẫn tổ chức “Ngày Giỗ Tổ Cao Thắng”, do anh Hồng Văn Thêm ở San Diego, một cựu học sinh Cao Thắng đứng ra đảm trách. Ý nghĩa và truyền thống của Lễ Giỗ Tổ Cao Thắng này đã được ghi lại trong một bài viết đăng trên Việt Báo vài năm trước đây. Xin quý vị bấm vào link này để biết:Các năm gần đây các CHS Cao Thắng đều cùng nhau về Villa của anh Bùi Đường ở thành phố Temecula để cùng nhau nấu bánh chưng nhân dịp Xuân về. Những đêm ngồi bên nhau canh nồi bánh chưng cho đến sáng và cùng nhau tham gia chương trình văn nghệ thật hay, với tiếng đàn guitar điêu luyện của anh Tạ Chương. Hai CHS Cao Thắng này cũng là thành phần nòng cốt trong Đêm Nhạc Nguyễn Đình Toàn mới tổ chức vừa qua tại Orange County!Một lần các CHS Cao Thắng tổ chức Hè Hội Ngộ tại Big Bear Lake, quy tụ rất nhiều anh chị em CHS Cao Thắng (vì sau này có các lớp Nữ Công Gia Chánh nên có thêm nữ sinh) từ khắp phương xa về. Hơn 60 anh chị em quy tụ về chung quanh hai căn Cabin trong ba ngày weekend của mùa Hè đã là một kỷ niệm khó quên cho mọi người.Trên đây là những sinh hoạt chính của các CHS Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng tại hải ngoại.Mới đó mà nay đã trên 44 năm kể từ ngày chúng ta xa quê hương, xa mái trường thân yêu và xa Thầy, Cô, đồng môn trong nước. Hội Ngộ là một dịp để gần nhau ôn lại các kỷ niệm thời xa xưa, để xem lại ai còn ai mất sau bao nhiêu năm xa xứ. Thời gian đã làm cho chúng ta ai cũng có mái tóc bạc phơ qua bao nhiêu năm tháng... Nhưng với tinh thần uống nước nhớ nguồn và nhất là được giáo dục trong triết lý Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng của thời VNCH, chúng ta hãnh diện đã được dạy dỗ và lớn lên để trở thành người hữu dụng, có nhân cách và yêu quê hương, yêu tổ quốc, xứng đáng là học sinh của ngôi trường mang tên nhà cách mạng Cao Thắng, noi gương sáng của anh hùng chống ngoại xâm, bất kỳ kẻ đó đến từ Phương Tây, hay như Phương Bắc bây giờ...Nhớ Về Ngôi Trường XưaLittle Saigon 5/26/2019Võ Văn ThiệuCT-68/70