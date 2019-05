Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam Bế Giảng Niên Học 2018-2019

Hình ảnh trong Lễ Bế Giảng Niên Học 2018-2019.

Westminster ( Bình Sa ) - - Sáng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5, 2019, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tọa lạc tại số 14171 Newland St, Westminster (trong trường Warner Middle School), đã tổ chức Lễ Bế Giảng Niên học 2018 – 2019.Điều hợp chương trình do thầy Văn Tường, Hiệu Phó, thầy cũng là một trong những vị sáng lập Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam (TTVHVN) hiện là thành viên trong Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California.Tham dự buổi lễ ngoài quý Thầy, Cô giáo, quý vị phụ huynh cùng các em học sinh, về quan khách có: Tiến sĩ Renae Bryant, bà là Giám Đốc Chương trình Song Ngữ tại Học Khu Anaheim; cô Frances Thế Thủy và ông Jamison Power,J.D. Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, tiến sĩ Natalie Trần ( Cal State Fullerton) và các vị đại diện Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Cali.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do các em học sinh lớp 1 của trường thực hiện,Tiếp theo ông Huỳnh Phổ, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, quý phụ huynh học sinh cùng toàn thể tham dự, Ông nói: 25 năm qua từ ngày TTVHVN ra đời, hôm nay lần đầu tiên ông muốm tâm sự với tất cả phụ huynh biết: “Suốt 25 năm qua trường không nhận một sự tài trợ nào của Liên Bang, Tiểu Bang hay bất cứ đoàn thể nào. Tất cả sự đóng góp của phụ huynh và tiền học phí, trường đã trang trải mỗi tháng tiền phụ phí cho Cô, Thầy, thuế employ vào khoảng $15,000, cái hội trường này và cái trường này mỗi năm TTVHVN chúng ta phải trả $45,000 chứ không phải Free. Hôm nay nói điều này để quý phụ huynh thông cảm với Ban Điều Hành và để cùng thông cảm mà đồng hành với chúng tôi trong việc duy trì và bảo tồn TTVHVN vì tiếng Việt còn, người Việt còn.”Sau đó, Thầy Huỳnh Phổ mời Ban Quản Trị và Ban Điều Hành lên sân khấu để giới thiệu với mọi người. Ban Quản Trị có thầy Huỳnh Phổ (Chủ Tịch), thầy Võ Văn Thiệu (Ủy Viên Giáo Dục), thầy Nguyễn Ngọc Liêm (Thủ Quỹ), và bà Lê Thị Hồng Lan (Cố Vấn Giao Tế). Ban Điều Hành do cô Trần Ngọc Sương (Hiệu Trưởng), thầy Văn Tường (Hiệu Phó), thầy Huỳnh Thông (Giám Thị), thầy Huỳnh Đăng Minh (Thư Ký). Trong dịp nầy Thầy Võ Văn Thiệu cho biết, TTVHVN có khoảng 700 học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 8, TTVHVN có học bạ gửi về gia đình để phụ huynh theo dõi việc học hành của các em, đặc biệt có xuất bản sách giáo khoa dạy tiếng Việt, được Học Khu Westminster chọn dạy trong các trường và tại miền Bắc Cali cũng như tại San Diego, đã đặt mua sách giáo khoa của TTVHVN để dạy cho các học sinh vì phương pháp dạy tiếng Việt của TTVHVN tương đối khá hơn bất cứ sách giáo khoa dạy tiếng Việt nào đã có trước đây. Thầy Thiệu hứa với phụ huynh sẽ cố gắng hết mình để giúp các em trau dồi tiếng Việt và bảo tồn văn hóa Việt.Trong lời phát biểu của qúy vị quan khách, mọi người đều chúc mừng các em trong ngày bế giảng và mong các em cố gắng tiếp tục trau dồi tiếng Việt để tiếp nối cha ông duy trì, phát huy và bảo tồn văn hóa Việt tại quê người.Được biết, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam là một trong những trường dạy việt ngữ có số học sinh đông nhất, mà đây cũng là trường dạy tiếng việt theo đúng phương pháp sư phạm, phần đông các Thầy, Cô đều xuất thân từ các trường Đại Học Sư Phạm trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam.Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ do các em học sinh thực hiệnChương trình tiếp theo là phần Phát Thưởng cho các em học sinh xuất sắc trong đó có giải thi học bổng, giải thưởng cuối năm, thi đánh vần, thi đố vui …Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam có từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 8, mỗi lớp có từ 5 đến 9 em học sinh giỏi được trao phần thưởng.Đặc biệt có một điều đáng khuyế khích đó là: Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam là một trung tâm thường xuyên tổ chức chào cờ vào đầu năm Âm Lịch tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.Quý phụ huynh cần liên lạc với TTVHVN xin gọi số (714) 548-4845. Muốn biết thêm về TTVHVN xin vào trang Web: www.trungtamvanhoavietnam.com.