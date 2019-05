Trong Sân Trường Học

Xuân NiệmHọc sinh là người tổ quốc mong cho mai sau… Vậy là sắp nghỉ hè…Báo Dân Sinh kể: Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong trường học giai đoạn 2019 - 2021.Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh - sinh viên (HSSV) khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.Báo GiadinhNet kể lời cảnh giác: Trong dịp hè 2019, các trường học Hà Nội phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh về tác hại của việc sử dụng “bóng cười” và các chất gây nghiện núp bóng tem giấy, bùa lưỡi, trà sữa, bánh quy…Báo Tuổi Trẻ kể chuyện quan chức giáo dục cũng xài giấy vàng mã: Trường trao quà thưởng bên trong chỉ có 1 tờ giấy... không có chữ gì.Sau buổi vinh danh học sinh tiêu biểu của quận Cầu Giấy (Hà Nội), một số phụ huynh phản ánh con họ chỉ nhận được một gói quà, bên trong là một tờ giấy không có chữ... Một số phụ huynh đã hỏi cô giáo chủ nhiệm thì nhận được giải thích khác nhau. Có giáo viên cho biết đó chỉ là "trao tượng trưng", còn tiền thì sẽ nhận ở phòng tài chính. Có giáo viên giải thích "kinh phí có hạn nên chỉ thưởng tiền cho học sinh đi thi có giải thành phố".Báo Dân Trí kể chuyện học nghề được ưa chuộng hơn: Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019, trong đó 279.001 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT (chiếm khoảng 27,8%). Tính riêng ở Nghệ An, có hơn 40% thí sinh không đăng kí xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Tín hiệu này thể hiện nét mới trong xu hướng chọn nghề, chọn trường của học sinh và phụ huynh.Thống kê của Trường THPT Nam Đàn 2, trong kỳ tuyển sinh năm nay, có tới gần 70% học sinh không đăng kí xét tuyển đại học, trong đó có nhiều em có học lực khá.“Khảo sát sơ bộ cho thấy các em có nguyện vọng lấy bằng tốt nghiệp THPT xong sẽ đi XKLĐ, đi du học diện vừa học vừa làm hoặc đăng kí vào các trường nghề. Đây là một sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tương lai nghề nghiệp của các em. Hiện nay, học sinh và phụ huynh đã có cái nhìn thực tế hơn về xu hướng nghề nghiệp của con em mình”, ông Lê Văn Quyền - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 chia sẻ.Báo Tin Tức kể chuyện: Xây dựng 30 điểm trường học Xanh – Sạch – Khỏe.Ngày 22/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp cùng Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ trao tặng chương trình hỗ trợ xây dựng Trường học Xanh – Sạch – Khỏe cho 04 trường: Nhuận Phú Tân 1, Thanh Tân 2, Tân Bình và Thành An (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre).Tại sự kiện, Unilever cũng công bố kế hoạch hỗ trợ đầu tư và tân trang 30 điểm trường học theo mô hình Xanh – Sạch – Khoẻ nhằm nâng cao điều kiện vệ sinh và sức khỏe học đường với tổng ngân sách hơn 9 tỷ đồng trong năm 2019.Giáo Dục VN kể chuyện quan chức Quốc hội khuyên: Thầy cô phải học chữ nhẫn, không được dùng bạo lực với học sinh. Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng: “chuyện đánh, bạt tai, đuổi ra khỏi lớp thì theo tôi đó là tối kiến chứ không phải là sáng kiến”.Bên hành lang Quốc hội ngày 21/5, đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề bạo lực học đường diễn ra phức tạp thời gian gần đây.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể chuyện Thái Bình: Gần 7.000m2 được giao đất thực hiện dự án xây trường học nhưng gần 15 năm nay vẫn bỏ trống.Hậu quả của việc chậm trễ trên khiến các em học sinh trong khu vực phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình phải đi học nhờ. Một phường trung tâm của thành phố mà không có trường tiểu học, phụ huynh học sinh bước sang năm thứ 12 phải lo lắng, tất bật tìm trường học cho con…Dự án xây dựng trường học được UBND tỉnh Thái Bình giao cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng thực hiện. Nhưng 15 năm nay dự án vẫn chỉ là bãi đất trốngBản tin VietnamNet kể: Hàng loạt quan xã ở Quảng Bình bị cách chức vì dùng bằng giả…Sử dụng bằng giả và vi phạm trong quá trình công tác, hàng loạt cán bộ xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã bị kỷ luật, cách chức.Báo SGGP kể chuyện học ngoại ngữ: Hiện nay, TP.SG có khoảng 20 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép đưa giáo viên bản ngữ vào giảng dạy ở các trường phổ thông, tất cả đều phải có đầy đủ hồ sơ thẩm định chất lượng đội ngũ, và được niêm yết công khai tại website của Sở GD-ĐT TP.SG để tất cả trường học, phụ huynh và người dân cùng giám sát.Chiều 23-5, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) TP.SG đã tổ chức Hội nghị báo cáo tổng kết triển khai chương trình tiếng Anh các môn Toán và Khoa thực nghiệm năm học 2018 - 2019.Đây là chương trình giảng dạy hai môn Toán và Khoa học theo phương pháp thực nghiệm bằng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, và do giáo viên bản ngữ đảm trách.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện hướng dẫn học sinh ứng phó khi gặp bọn dâm tặc: …nhằm giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho các em học sinh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, CAQ đã phối hợp với phòng Giáo dục và các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng khắp cho các em học sinh, và tiến hành đầu tiên tại trường THCS Vân Hồ.Thượng tá Nguyễn Duy Tuấn – Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng chia sẻ, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước và TP. Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em, gây bức xúc dư luận. Thực tế cho thấy, nạn nhân trong các vụ xâm hại bị “tấn công” ở nhiều nơi như trường học, địa điểm, thậm chí…ngay tại nhà. Hậu quả nạn nhân phải gánh chịu là những tổn thất to lớn về sức khỏe thể chất và tinh thần, giảm khả năng học tập, hòa nhập xã hội…Báo Thanh Niên kể: Giúp học sinh nghèo từ chai nhựa, giấy vụn…Vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo kinh phí gây quỹ học bổng giúp học sinh nghèo là mô hình được Đoàn trường THPT Tháp Mười (H.Tháp Mười, Đồng Tháp) thực hiện suốt 6 năm học qua: mỗi tuần học sinh của Trường THPT Tháp Mười thu gom được từ 40 - 50 kg chai nhựa, giấy vụn. Số rác thải trên được Đoàn trường tập hợp để bán cho các vựa ve chai và thu về số tiền từ 200.000 - 250.000 đồng/tuần, góp vào Quỹ “Học bổng xanh” của trường.Qua 6 năm học liên tiếp thực hiện mô hình, Đoàn trường THPT Tháp Mười đã thu được tổng số tiền hơn 36 triệu đồng từ việc bán chai nhựa, giấy vụn để trao 58 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.Báo Lao Động Trẻ kể chuyện thầy cô: Cuối năm học, nhiều giáo viên đau đầu vì phải vào điểm học bạ cho học sinh bằng tay. Nếu lỡ không may "nhìn gà hóa cuốc", cuốn học bạ của các em sẽ bị "bôi bẩn" ngoài ý muốn.Nhiều giáo viên đề xuất ý kiến nên ứng dụng công nghệ vào việc cho điểm học bạ. Điều này giúp giảm tải công việc cho giáo viên và tránh xảy ra những sai sót đáng tiếc.Vừa vào điểm cho hơn 400 học sinh vào cuối năm học, ông Thiều Quang Thịnh - giáo viên trường THPT Long Thới (Huyện Nhà Bè, TP.SG) phân trần: "Tôi dạy 10 lớp, mỗi lớp khoảng hơn 40 học sinh. Cuối năm, tôi phải nhập 400 con điểm và 400 chữ ký. Nếu nhập đúng thì không sao, lỡ chẳng may "nhìn gà hóa cuốc", nhập sai điểm, sai cột điểm, ký tên nhầm thì phải sửa lại.Báo Khoa Học & Phát Triển kể chuyện giáo dục về kỹ thuật khoa học: Đại sứ quán Mỹ tài trợ dự án giáo dục STEM ở Lào Cai. TS Dương Tuấn Hưng, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, cho biết, ông đang chủ trì dự án “Xây dựng mô hình giáo dục STEM THCS và THPT tại tỉnh Lào Cai” do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tài trợ gần 20 nghìn USD để thực hiện từ tháng 5/2019 đến 5/2020.Dự án sẽ tiến hành các buổi tập huấn cho các lãnh đạo và chuyên viên của Sở GD&ĐT Lào Cai về giáo dục STEM; tập huấn cơ bản và chuyên sâu về giáo dục STEMM - với chữ M thứ hai có nghĩa là Medicine (Y học) do nhóm thực hiện dự án đưa thêm vào - cho 200 giáo viên tại 10 trường tham gia dự án; tư vấn và hỗ trợ tổ chức 10 CLB STEMM và 5 Ngày hội STEMM tại 10 trường tham gia dự án.Báo Pháp Luật kể: Theo Công an tỉnh Cà Mau, nữ hiệu trưởng bị tố vay, mượn 2 tỉ đồng và hiện không có mặt tại địa phương.Ngày 23-5, tin từ Cà Mau cho hay, Công an tỉnh này đã ra thông báo truy tìm bà Trịnh Kim Phới, ngụ xã Tân Thành, TP. Cà Mau, nguyên là Hiệu trưởng trường mầm non Rạng Đông ở xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.