Indonesia: Bắt 2 Nghi Can Bạo Động Có Liên Lạc ISIS

JAKARTA - Cảnh sát Indonesia loan báo: 2 nghi can bị bắt vì can dự bạo động hậu tuyển cử là thành viên của 1 nhóm có liên lạc với “nhà nước Hồi Giáo - ISIS”.Cơ quan an ninh đang tiếp tục tìm bắt các thành viên lãnh đạo của nhóm địa phương thề trung thành với ISIS.TT tại chức Widodo thắng tổng tuyển cử với tỉ lệ phiếu cao hơn đối thủ 10% - ứng viên đối lập Subianto không nhận thua, tố cáo gian lận.Cảm tình viên của ông Subianto xuống đường phản đối biến thành bạo động – 7 người thiệt mạng và 400 người bị bắt.Cảnh sát xác nhận : đa số người bị bắt xuống đường sau thời gian cho phép, 1 phần đã nhận tiền từ 1 nguồn chưa rõ.