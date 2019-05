369,000 Sinh Viên Tàu Có Visa Vô Mỹ Xài 13 Tỉ MK/Năm; Mỹ Siết Chiếu Khán Dân TQ Vào Nghiên Cứu

WASHINGTON - Người Hoa đang chứng kiến thủ tục nhập cảnh vì nhu cầu nghiên cứu kéo dài hơn và khó khăn hơn khi thẩm quyền di trú Hoa Kỳ đòi hỏi thêm thông tin về đối tượng, và về phòng ngừa gian lận.1 số trường đại học xác nhận hiện tượng trì trệ trong tiến trình nhập học của sinh viên Hoa-kiều.Số sinh viên ghi danh tại các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ giảm trong tình hình này.Anh Albert Pi 24 tuổi đang theo học ban tiến sĩ điện khí và điện toán tại MIT chờ chiếu khán trong 85 ngày – nên, chuyến thăm viếng gia đình dự liệu 2 tuần có thể biến thành hồi hương.Báo Hong Klong tường thuật : khi Pi xin gia hạn visa, anh không mong thời gian chờ đợi buộc anh từ bỏ chương trình nghiên cứu. Theo lời anh, thời gian chờ đợi có thể khiến MIT xóa tên anh trong sổ sách của học kỳ kế tiếp.1 số sinh viên khác được báo Hong Kong phỏng vấn xác nhận: thời gian chờ đợi là 10 tuần thay vì 2 tuần, là có chủ ý. Khảo sát 2018 của Institute of International Education cho thấy 540 định chế giáo dục cao đẳng ghi nhận sĩ số giảm trong thành phần sinh viên Hoa-kiều mới ghi danh – lý do là tình hình chính trị, xã hội. 80% nhận là quan ngại với việc tiếp nhận sinh viên từ Hoa Lục.Hồ sơ dữ liệu ghi: hơn 369,000 sinh viên Hoa Lục có visa nhập cảnh Hoa Kỳ tính vào Tháng 3-29019, giảm 7706 (bằng 2%) so với cùng kỳ năm trước - đóng góp kinh tế Hoa Kỳ của họ là trung bình 13 tỉ/năm.Trường Urbana trong hệ thống University of Illinois có 5725 sinh viên Hoa kiều, là nhiều nhất. Hổ sơ khác ghi: trong thời kỳ 2005-2015, gần 90% sinh viên Hoa Lục theo đuổi học trình tiến sĩ định không về nước.