Hải Quan Quảng Trị: Thu Thêm Tiền Do ‘Khổ Quá’

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay giải thích: do anh em điều kiện khó khăn, thẻ lương thì vợ cầm, nên nhiều lúc người dân không lấy lại “tiền thừa” mà bồi dưỡng cho cán bộ!Trong buổi làm việc với PV về vấn đề lực lượng hải quan, cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế nhận tiền bôi trơn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay Lê Chí Thành ban đầu khẳng định không có chuyện cán bộ hải quan cửa khẩu ban hành “luật ngầm”, vòi vĩnh, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp vận tải làm thủ tục xuất - nhập cảnh.Ông Thành giải thích: Khi người dân, phương tiện đến làm thủ tục tại bục hải quan cửa khẩu thì phải đóng phí 20 nghìn đồng để mở tờ khai.Trước đây, việc thu phí mở tờ khai được làm trực tiếp tại phòng làm việc của hải quan. Nhưng kể từ ngày 1/4, việc thu phí này bắt buộc phải nộp qua ngân hàng theo hướng dẫn của thông tư 136 do Bộ Tài chính ban hành.Có một số trường hợp như khách vãng lai, phương tiện không qua lại thường xuyên thì vẫn đóng phí mở tờ khai cho cán bộ hải quan cửa khẩu.“Tôi dám khẳng định là lực lượng hải quan tại cửa khẩu La Lay không có những hành động này. Việc thu phí là đúng”, ông Thành nói.PV cung cấp cho ông hình ảnh, tư liệu về việc nhiều cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay có dấu hiệu nhận tiền bôi trơn đối với người dân và chủ phương tiện khi đến cửa khẩu làm thủ tục thông quan.Từ hình ảnh PV cung cấp, ông Thành cho biết một số cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay như ông Hoàng Đình L., Hoàng Đức N., Đặng Tiến D.… liên quan đến việc trả lại tiền thừa cho chủ phương tiện khi làm thủ tục.Theo ông Thành, mỗi ngày có khoảng 30-60 xe cộ đến làm thủ tục xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu La Lay. Thông thường, khi chủ xe vào làm thủ tục nộp lệ phí mà đưa tiền mệnh giá trên 20 ngàn đồng (50, 100, 200 ngàn) thì cán bộ hải quan phải có trách nhiệm trả lại tiền thừa.Nhưng do anh em hải quan cửa khẩu điều kiện “khó khăn”, thẻ lương thì vợ cầm, nên lâu lâu mới có một vài người dân không lấy lại “tiền thừa”, mà “bồi dưỡng cho cán bộ uống nước”!Theo ông Thành, khoản tiền này “chỉ đủ để anh em mua lon bia, con gà ngồi tiếp khách…”.Trong khi đó, ông Hoàng Kim Quốc - cán bộ phụ trách kiểm dịch y tế quốc tế (thuộc Sở Y tế Quảng Trị) thừa nhận, việc cán bộ kiểm dịch tại khu vực cửa khẩu La Lay nhận tiền của chủ phương tiện vượt quy định là sai trái. Mọi hoạt động thu chi đều phải có hóa đơn chứng từ. Từ những hình ảnh PV cung cấp, ông Quốc sẽ cho kiểm tra và chấn chỉnh nếu có sai phạm.