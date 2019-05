Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2563

Hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Giác Lý.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, tọa lạc tại số 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 do Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chu Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lýû đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2563 - 2019 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5, 2019 (nhằm ngày 15 tháng Tư âm lịch năm Kỷ Hợi,) khoảng 50 chư tôn đức Tăng, Ni và hàng trăm Phật tử, một số quý vị đại diện hội đoàn Phật Giáo, các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử cùng một số cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do Đại Đức Thích Minh Tâm.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán, trong phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ đến công ơn của Chư Phật, công ơn giáo dưỡng của Thầy Tổ, Mẹ Cha, ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sinh vạn loại, ơn hy sinh cao cả của Chư vị Thánh tử đạo đã vị quốc vong thân cho hòa bình, hạnh phúc của muôn loài, phút giây lắng lòng cầu nguyện cho hàng triệu hương linh Việt Nam tử nạn trong các cuộc chiến, trên khắp các nẻo đường đi tìm tự do sớm được siêu thoát, cầu nguyện cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Sau phần nghi thức tiếp theo là phần giới thiệu chư tôn đức chứng minh và tham dự. Ngoài Hòa Thượng Viện Chủ Tịnh Xá Giác Lý, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản còn có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn (thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, Viện Chủ chùa Huệ Quang); HT. Thích Nhật Quang (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK); HT Thích Tâm Vân; HT. Thích Quảng Niệm, HT Thích Minh Trí (Viện Chủ chùa Huệ Nghiêm), HT. Thích Tâm Thành (Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự); HT Thích Giác Định (Tu Viện Linh Ứng); Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc (Viện Chủ chùa A Di Đà) cùng quý chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các Chùa và Tu Viện Nam California.Tiếp theo là diễn văn khai mạc của HT. Viện Chủ, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2019, nhưng vì lý do sức khỏe của HT. Viện Chủ nên Đại Đức Minh Tâm lên đọc thay; Trong lời diễn văn khai mạc có đoạn HT. Viện Chủ nói: “Hôm nay, toàn thể Phật tử tứ chúng tại Tổ Đình Giác Lý hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh tề tựu trước lễ đài trang nghiêm rực rỡ của Đức Phật sơ sinh, chúng ta lắng lòng thanh tịnh suy niệm về cuộc đời cao cả của Ngài. Vì giáo pháp giải thoát mà Ngài hiến tặng cho nhân gian. Nguyện dâng lên Đức Từ Phụ những gì cao quý nhất. Con xin ngắt đài hoa đời dâng lên Ngài với một niềm tin và giữ mãi ngọn đuốc từ bi, an lành. Ngài đã thắp sáng vầng trăng trong trái tim con vẫn sáng soi vằng vặc trên mọi nẻo đường, xóa mọi u tối lối con đi. Vì thế, chúng ta cùng nhau phát nguyện đồng lòng nguyện trở về nương tựa Phật, xin Ngài chỉ lối cho con trong cuộc đời, chúng con nguyện trở về nương tựa Pháp trên con đường tình thương và sự hiểu biết; chúng con nguyện trở về nương tựa Tăng để ngưỡng nguyện của những người sau cuộc đời. Nguyện cầu Đức Phật chứng tri lòng thành của tất cả chúng con và hộ trì cho tất cả chúng con sống an lành và hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật.”Cuối bài diễn văn, Hòa Thượng Viện Chủ xin tán thán công đức của chư tôn đức Tăng, Ni đã về tham dự và chứng minh cho buổi lễ; tri ân và cảm tạ các cơ quan truyền thông cùng tất cả đồng hương Phật tử đã đến tham dự ngày đại lễ trọng đại này. “Xin cầu nguyện cho toàn thể qúy vị vô lượng an khang, cát tường như ý, tinh tấn tu học và chu toàn quả phúc. Nam Mô Lâm Tỳ Ni Vô Ưu Thọ Hạ Đản Sanh Thị Hiện Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”Tiếp theo, là lời đạo từ của HT. Thích Minh Mẫn, mở đầu HT. cho biết, “Hôm nay là ngày Rằm Tháng Tư, ngày trăng tròn nên có nhiều chùa tổ chức lễ Phật Đản, có nhiều sinh hoạt trong cộng đồng, mặc dù vậy, quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni, nhất là qúy Phật tử đã đội nón, che dù tới đây tham dự ngày kỷ niệm Đức Phật thị hiện, là ngày quan trọng nhất trong đời sống người Phật tử chúng ta.”Trong dịp nầy HT. khuyên các Phật tử: “Hãy tự lắng lòng suy nghiệm giáo lý của Đức Phật để chuyển hóa thân tâm, và hãy nhớ rằng không đâu khác ngoài cõi đời ô trược này mà lập nguyện thành Phật để độ mình và tha nhân, Hòa Thượng khuyên mọi Phật tử cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để quảng bá sâu rộng giáo pháp của Đức Phật nơi chúng ta đang sinh sống…”Sau lời đạo từ, nghi thức lễ Khánh đản bắt đầu, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng lên trước lễ đài niệm hương bạch Phật và cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Sau phần nghi thức khánh đản là lễ tắm Phật,Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức về lại trai đường thọ trai.Trong lúc nầy đồng hương Phật tử cùng dùng bữa butfeel chay rất nhiều món ăn do Phật tử đạo tràng Giác Lý khoản đãi.Sau khi thọ trai là phần cúng tiên linh, cửu huyền, truyền Tam Quy Ngũ Giới.Kết thúc chương trình với lễ cúng thí thực chư âm linh cô hồn.Mọi chi tiết xin liên lạc Tịnh Xá Giác Lý: (714) 891-8527, (714) 414-8360, hay Email: tinhxagiacly@yahoo.com