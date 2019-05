Thủ Tướng Anh theresa May Tiếp Tục Bị Áp Lực Từ Chức; Biểu Quyết Đề Nghị Brexit Của Thủ Tướng May Bị Trì Hoãn

LONDON - Đề nghị Brexit thứ 4 của Thủ Tướng Theresa May không được biểu quyết và không được công bố trước Tháng 7, theo nguồn tin chính phủ.Bà May tiếp tục đối diện áp lực đòi bà từ chức sau khi thủ lãnh Bảo Thủ tại Hạ Viện Andrea Leadsome từ chức, tối Thứ Tư.Văn phòng số 10 Downing loan báo người thay thế là bộ trưởng tài chính Mel Stride.5, 6 bộ trưởng xác nhận với phóng viên: bà May không thể giữ vai trò Thủ Tướng trong tình thế này.Chủ trương của bà là phải thực hiện ý nguyện ly thân của đa số cử tri như đã thể hiện qua trưng cầu dân ý Tháng 6-2016.Đề nghị cập nhật của Thủ Tướng May được dự liệu công bố trong tuần lễ đầu Tháng 6, có thể là ngày Thứ Sáu 7-6, tương tự loan báo của bà May tại Hạ Viện hôm Thứ Tư.Theo ngoại trưởng Jeremy Hunt, bà May là Thủ Tướng đón tiếp TT Trump – bà May có thể từ chức lãnh tụ Bảo Thủ trước ngày TT Trump đến London, nhưng là quyền Thủ Tướng, theo tường thuật của BBC.Chuyến công du UK 3 ngày của TT Trump được dự liệu bắt đầu ngày 3-6.Bà Leadsome tuyên bố: đề nghị Brexit mới gồm những điểm bà phản đối, vì không là Brexit.Thủ Tướng May sống sót sau cuộc biểu quyết bất tín nhiệm Tháng 12-2018.Theo nội quy, bà không phải đối đầu 1 cuộc biểu quyết bất tín nhiệm thứ nhì trong 12 tháng.