VN Tịch Thu 9 Tấn Ngà Voi Lậu

Sony Mobile hiện đang là một bộ phận độc lập trong Sony, nhưng nó tạo ra rào cản khiến các nhóm khó nói chuyện và chia sẻ kiến thức cho nhau. Vì vậy, Sony quyết định sẽ hợp nhất bộ phận Mobile với bộ phận TV, âm thanh, camera với nhau thành một phòng ban mới có tên là Electronics Products and Solutions (Giải pháp và Sản phẩm điện tử). Trước đây, Sony từng thừa nhận rằng camera trên điện thoại Xperia chụp không đẹp như các hãng khác là do nhóm Alpha không chia sẻ nhiều thông tin với nhóm Mobile do lo sợ giảm doanh số máy ảnh. Hiện nay, những rào cản như vậy sẽ không còn tồn tại và Sony có thể sáng tạo hơn, làm ra các sản phẩm tốt hơn.