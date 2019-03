TQ Hăm Dọa Mỹ Chớ Tiến Vào Biển Đông; TQ Sẽ Kinh Hoàng Nếu Đài Loan Cho Hải quân Mỹ Sử Dụng Đảo Ba Bình Ở Trường Sa

BIỂN ĐÔNG -- Báo Sydney Morning Herald hôm 29/3/2019 ghi lời các quan chức Trung Quốc hù dọa Hoa Kỳ rằng tình hình hải quân Hoa Kỳ liên tục tuần tra Biển Đông sẽ gặp biện pháp đối phó từ Hoa Lục, và như thế có thể bùng niổ chến tranh.Hai quan chức TQ cao cấp trong cuộc thảo luận tại thành phố Boao trong hội nghị có tên là Boao Forum for Asia (Diễn Đàn Boao vì Châu Á) hôm Thứ Sáu nói rằng TQ không hài lòng về các chuyến hải hành của Hải quân Mỹ trong vùng Biển Đông và sẽ có biện pháp đối phó.Giám đốc Học viện Đông Á tại đại học Quốc gia National University of Singapore, Zheng Yongnian, cảnh cáo rằng có thể sẽ không có chiến tranh trực diện giữa TQ và Mỹ, nhưng có thể có chiến tranh ủy nhiệm.Trong khi đó, đại tá TQ Zhou Bo nói trong hội trường rằng vấn d8ề bây giờ không phải Mỹ vô ý vào Biển Đông mà là có kế hoạch chuẩn bị sẵn.Cựu đại sứ TQ tại Úc là Fu Ying cũng chỉ trích Hoa Kỳ đang yêu cầu các nước lựa chọn đứng về phe nào giữa Mỹ và Trung Quốc, và so sánh điều đó y hệt như Mỹ áp lực nước khác về lựa chọn làn sóng 5G.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận rằng sẽ có Ác mộng cho Trung Quốc nếu Đài Loan để Mỹ dùng đảo Ba Bình ở Biển ĐôngBản tin nói, giới quan sát ghi nhận một loạt động thái ngoại giao-quân sự của Washington mang dụng ý thị uy trên hiện trường, bên cạnh rất nhiều bài bình luận trên báo chí Mỹ cảnh báo Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan.Một trong những phân tích đáng chú ý gần đây là của trung tâm tham vấn chiến lược Stratfor, trụ sở tại Austin (Texas – Hoa Kỳ), gắn liền hai điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung vào lúc này là Biển Đông và Đài Loan để khẳng định rằng “Washington đang cân nhắc về khả năng hiện diện quân sự trên một hòn đảo Đài Loan”. Bài phân tích này đã được tạp chí bảo thủ Mỹ The National Interest đăng lại ngày 22/03/2019 dưới một tựa đề đầy ấn tượng : “Phải chăng ác mộng khủng khiếp nhất đối với Trung Quốc là Hoa Kỳ hiện diện quân sự tại Đài Loan? -Nhận định đầu tiên của Stratfor là hợp tác an ninh được tăng cường giữa Đài Loan và Hoa Kỳ có khả năng được mở rộng rất dễ dàng nhờ việc hai bên đều muốn cân bằng sự hiện diện quân sự gia tăng của Trung Quốc tại hai vùng eo biển Đài Loan và Biển Đông.Hai khu vực này đã được Đài Bắc đặt trong sự tương quan chặt chẽ với nhau gắn khi vào ngày 5 tháng 11 năm 2018, bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan, tướng Nghiêm Đức Phát (Yen Teh Fa) xác định tại Nghị Viện Đài Loan rằng chính quyền Đài Bắc sẵn sàng xem xét việc cho phép Hải Quân Hoa Kỳ tiếp cận đảo Ba Bình (tên tiếng Hoa là Thái Bình) nếu Washington yêu cầu.Nhận xét này theo Stratfor không hề có nghĩa là Đài Loan đã đồng ý, mặc dù bộ trưởng Đài Loan nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có thể được quyền ghé Ba Bình trong các hoạt động nhân đạo hoặc vì an ninh khu vực nếu phù hợp với lợi ích của Đài Loan.Đối với Stratfor, việc cho phép Hoa Kỳ sử dụng đảo Ba Bình có khả năng làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực vào thời điểm Hải Quân Mỹ đang đẩy mạnh sự hiện diện tại vùng eo biển Đài Loan.Theo nhận xét của Stratfor, đảo Ba Bình mà Đài Loan kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, có một giá trị chiến lược quan trọng.Đảo nằm giữa Biển Đông này là một địa điểm lý tưởng để đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển, và để thiết lập một sự hiện diện trong khu vực đang tranh chấp.Ba Bình còn sở hữu nguồn thủy sản dồi dào và là hòn đảo duy nhất ở khu vực Trường Sa có nguồn cung cấp nước ngọt trên đảo.Nhờ vào vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên đó, Ba Bình có thể đẽ dàng đóng vai một căn cứ hậu cần quan trọng.RFI ghi rằng việc tiếp cận Ba Bình sẽ hỗ trợ đáng kể cho hoạt động của Hoa Kỳ ở Biển Đông, qua đó khuyến khích các nước như Việt Nam hay Philippines mạnh dạn hơn trong việc chống lại các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh.Theo Stratfor, một sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trên Ba Bình hoặc trên đảo Đài Loan, sẽ là một hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với Bắc Kinh, luôn luôn coi Đài Loan là một tỉnh ngỗ nghịch đòi ly khai, và coi quan hệ Washington - Đài Bắc là mối đe dọa đối với chủ quyền của Trung Quốc.