Hạ Viện Anh Bác Lần Thứ 3 Mô Hình Brexit Của TT May

LONDON - Kết quả biểu quyết ngày Thứ Sáu của Hạ Viện UK là bác thỏa ước Brexit do Thủ Tướng May tìm kiếm.Ủy Hội Liên Âu (EC) nhanh chóng báo động: hậu quả của kịch bản ly thân không đồng thuận sẽ là tệ hại.Tuyên bố của EC tỏ ý tiếc, cũng xác nhận đã chuẩn bị trước tình huống Brexit không thỏa thuận, Liên Âu sẵn sàng và tiếp tục đoàn kết với chủ trương đã minh định.Truớc loan báo này, chủ tịch EC Donald Tusk xác nhận hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp sẽ họp ngày 10-4, là 2 ngày trước gia hạn Brexit.CNN đưa tin: phe ủng hộ Brexit đã xuống đường phản đối.1 lần nữa, lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn nhắc lại yêu cầu tổng tuyển cử sau khi Thủ Tuớng May ra đi.