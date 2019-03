Sau Báo Cáo Của Mueller, Trump Vẫn Chưa Yên Thân

WASHINGTON - TT Trump chưa được yên thân sau phúc trình Mueller là kết quả 22 tháng điều tra về Nga quấy rối bầu cử và về toa rập giữa Nga với nhóm vận động tranh cử của ứng viên Trump.Thông tin về phúc trình hơn 300 trang của đoàn Mueller do bộ trưởng tư pháp William Barr cung cấp chỉ là 4 trang tóm tắt.Các nhà lập pháp của đảng DC muốn tìm hiểu đầy đủ 1 số điểm trong phúc trình Mueller.Ông Mueller và ông Barr được trông đợi điều trần tại Capitol Hill trong 1 tương lai gần.Ít nhất 3 ủy ban Hạ Viện đã chuẩn bị kế hoạch điều tra.Nhà báo đưa tin: Trump Junior sẽ bị chất vấn về buổi gặp gỡ 1 nữ luật sư Nga tại Trump Tower giữa năm 2016 có mặt con rể TT, và quản đốc tranh cử Paul Manafort.Đoàn Mueller đã phỏng vấn ít nhất 2 lần Jared Kushner là con rể TT được phong chức cố vấn. 5 phụ tá của Trump nhận tội và thuận hợp tác – phụ tá thứ 6 là Roger Stone đang chờ xét xử vì tội khai man vể e-mail của đảng DC bị tin tặc Nga đánh cắp và bị WikiLeaks công bố.Rắc rối đang chờ đợi ông Trump tại quản hạt tài phán Quận Nam New York, nơi thẩm quyền công tố đang điều tra “tiền bịt miệng” do luật sư Michael Cohen dàn xếp, và về góp quỹ cho ủy ban tổ chức lễ tuyên thệ của TT thứ 45.Người ta được biết: công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã chuyển 1 số đề tài điều tra cho các thẩm quyền liên bang, tại Quận Nam New York, quản hạt Wasington D.C., và Quận Đông Virginia.Tại Hạ Viện ngày Thứ Sáu 29-3, dân biểu Adam Schiff, chủ tịch ủy ban tình báo, dọa gửi trát đòi cung cấp mọi bằng chứng đoàn Mueller đã thu thập trong suốt tiến trình điều tra.Hồi đầu tháng, các ủy ban ngoại giao, tình báo, giám sát yêu cầu Bạch Ôc cung cấp thông tin về nội dung các trao đổi giữa ông Trump và TT Nga, gồm cuộc đối thoại Helsinki. Bạch Ốc đã từ chối hôm Thứ Năm 28-3.Tại 1 buổi tiếp xúc cảm tình viên Michigan ngày 28-5, ông Trump lên án cuộc điều tra toa rập gây tổn thương cả nước – ông gọi các đối thủ chính trị là “kẻ thua cuộc”. Ông nhắc lại mô tả cuộc điều tra là “tìm bắt phù thủy”, quy trách nhiệm truyền thông và chính giới theo đảng DC.Cũng nhân dịp này, ông khuyến cáo: phe DC phải quyết định tiếp tục điều tra với tinh thần bè phái hay chuyển hướng để cùng dồn nỗ lực hành động về hạ tầng cơ sở và hệ thống chăm sóc sức khỏe.