Apple News+ Bị Cáo Buộc Vi Phạm Nguyên Tắc Của Apple

Tại sự kiện "It's show time" được tổ chức vào ngày 26/03/2019, Apple đã giới thiệu dịch vụ Apple News+ bên cạnh loạt dịch vụ mới của hãng. Dịch vụ Apple News+ cùng ứng dụng đi kèm sẽ giúp người dùng các thiết bị iOS có thể đọc hơn 300 trang báo và tạp chí khác nhau với mức chi phí cực thấp. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt chưa được lâu, ứng dụng Apple News+ đã bị cáo buộc vi phạm các nguyên tắc của Apple, mặc cho đây là ứng dụng chính chủ do Apple phát triển.Cụ thể, trang ghi danh của Apple News+ khi người dùng mở ứng dụng thiếu hàng loạt các yếu tố quan trọng mà chắc chắn sẽ dẫn tới việc ứng dụng bị từ chối nếu được phát triển bởi một bên thứ 3. Một trong những cựu nhà phát triển của Apple đã cho biết anh cực kỳ ngạc nhiên khi trước đây Apple chưa hề dính vào vụ kiện công khai nào có liên quan tới "tiêu chuẩn kép".Từ trước đến nay, Apple vẫn luôn nổi tiếng với việc áp dụng những quy tắc và tiêu chuẩn riêng một cách nghiêm ngặt đối với các nhà phát triển ứng dụng cho iOS. Nếu có nhà phát triển không tuân thủ các quy tắc, chắc chắn ứng dụng của họ sẽ không có cơ hội có mặt trên kho ứng dụng App Store. Nhưng nay chính Apple lại đang đi ngược lại với những tiêu chuẩn của mình.Đây không phải là lần đầu tiên Apple tự cho mình quyền "phá luật". Trước đó vào cuối năm 2018, hàng loạt người dùng đã báo cáo về việc Apple cố tình đẩy các thông báo quảng cáo cho một show truyền hình của Carpool Karaoke trong các ứng dụng của mình, một điều mà các nhà phát triển bên thứ 3 không hề được phép làm.Dave DeLong, cựu nhà phát triển đã từng làm việc cho Apple 7 năm, cáo buộc bản cập nhật cho ứng dụng News đã vi phạm các nguyên tắc App Store 3.1.2. DeLong cho biết không hề có bất cứ đường dẫn nào dẫn tới trang nói về chính sách quyền riêng tư hay trang hỗ trợ nào trong màn hình ghi danh của ứng dụng News+. Thậm chí, ứng dụng cũng không cung cấp cách thức để hủy ghi danh cho người dùng. Đây là những điều tối kỵ và sẽ dẫn đến việc ứng dụng bị từ chối, không được đăng lên App Store.Trang The Verge cũng cho biết, thông thường, Apple sẽ bảo vệ người dùng khỏi việc phát sinh các khoản phí ghi danh định kỳ bằng cách yêu cầu các nhà phát triển thiết kế các con số chi phí hiển thị với kích cỡ lớn hơn trên màn hình để người dùng dễ nhận biết và quyết định có nên ghi danh hay không. Ngoài ra, tại trang ghi danh ứng dụng, số tiền mà người dùng sẽ bị tính phí cũng sẽ phải được thiết kế sao cho nổi bật nhất trên màn hình thiết bị. Thế nhưng, đối với Apple News+, số tiền mà người dùng chuẩn bị phải trả lại được viết bằng font chữ nhỏ nhất trên màn hình, rất khó để nhận biết.Nhiều nhà phát triển ứng dụng bên thứ 3 cho iOS đã tỏ ra không hài lòng với những gì Apple đã và đang làm. Spotify, nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn trên thế giới, đã đệ đơn kiện Apple về việc Apple đã không công bằng trong việc đối xử với các ứng dụng iOS của bên thứ 3. Ngay cả Kaspersky Labs, công ty an ninh mạng nổi tiếng, cũng đã khiếu nại chống độc quyền đối với các chính sách được cho là độc quyền tại Nga.Nguoivietphone.com.