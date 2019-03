LHQ Lên Án VC Đàn Áp Nhân Quyền

HA NOI -- Nhân quyền Việt Nam vẫn tệ hại...Bản tin RFA ghi rằng Ủy Ban Bảo vệ Quyền Làm Người VN đã hoan nghênh kết luận của Liên Hiệp Quốc.Ủy Ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam (VCHR) trụ sở tại Paris, Pháp vào ngày 29 tháng 3 ra thông cáo hoan nghênh những kết luận của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về việc thực thi Công ước Quốc tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR) của Hà Nội.Thông cáo báo chí của VCHR cho rằng kết luận trong báo cáo của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tiết lộ những vi phạm trầm trọng, có hệ thống về các quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam.VCHR cũng kêu gọi Việt Nam nhanh chóng có những bước tiến hành thực thi các khuyến nghị của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, chấm dứt đàn áp chính trị và tôn trọng các quyền căn bản của công dân.Báo cáo của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà VCHR hoan nghênh được đưa ra sau lần trình bày thứ 3 theo định kỳ về việc thực thi ICCPR của Hà Nội.RFA cũng ghi thêm rằng Ủy ban gồm 18 thành viên của Liên Hiệp Quốc nêu bật 26 lĩnh vực đặc biệt quan ngại và 44 khuyến nghị phải cải sửa cho phía Việt Nam. Một số trong những quan ngại và khuyến nghị đó là sự bất nhất giữa ICCPR và luật pháp trong nước. Do vậy Việt Nam cần nhanh chóng rà soát lại khung pháp luật nhằm bảo đảm tất cả những quyền được qui định trong ICCPR được bảo vệ bởi luật pháp trong nước.Bản tin khác của RFA cho biết Ủy ban chuyên trách theo dõi vấn đề nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vào ngày 28 tháng 3 lên tiếng kêu gọi Việt Nam chấm dứt biện pháp bỏ tù những nhà hoạt động, nhà báo vì lên tiếng chỉ trích các chính sách của nhà nước. Ủy ban này cũng bày tỏ quan ngại về số lượng lớn các án tử hình và hành quyết áp dụng đối với những tội nhẹ hơn sau những phiên xử đầy sai phạm.Reuters loan tin ngày 28 tháng 3, theo đó Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào hai ngày 11 và 12 tháng 3 có cuộc kiểm điểm việc tôn trọng các quyền tự do dân sự và chính trị của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giải trình về vấn đề này trước Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2002.Bản tin RFA ghi lời Bà Marcia Kran, một thành viên của Ủy Ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phát biểu tại cuộc họp báo rằng có sự gia tăng đáng kể về tình trạng đàn áp những nhà bảo vệ nhân quyền. Những người này bị sách nhiễu, tấn công, bị biệt giam trước khi ra tòa. Theo bà này thì một số người bị tuyên án nặng với cáo buộc theo những điều khoản mơ hồ; họ còn bị bạc đãi tại nơi giam giữ.Một số nhà hoạt động bị lưu đày như trường hợp Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger và nhà hoạt động bảo vệ môi trường.Ủy Ban kêu gọi Việt Nam ngưng việc sử dụng rộng rãi án tử hình cho những tội trong đó có các tội liên quan ma túy và kinh tế mà theo ngưỡng của luật quốc tế thì chưa phải là những tội phạm nghiêm trọng nhất.Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trình bày thêm rằng luật pháp Việt Nam có những điều khoản về tội vi phạm an ninh quốc gia mà gộp cả những hoạt động hợp pháp như thực thi quyền tự do biểu đạt.Việt Nam vẫn giữ bí mật số lượng và danh tính những tử tù; điều này hàm nghĩa những nhà bất đồng chính kiến có thể là đối tượng bị kết án tử mà không theo đúng qui trình pháp lý.Một thành viên của Ủy ban dẫn nguồn từ các báo cáo công khai rằng có 85 người bị xử tử vào năm ngoái tại Việt Nam.RFA ghi thêm:“Tại cuộc kiểm điểm vào hai ngày 11 và 12 tháng 3 vừa qua, Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Việt Nam, Ông Nguyễn Khánh Ngọc, lại trình bày rằng Việt Nam nỗ lực bảo vệ quyền con người trong tiến trình phát triển đất nước.”