Chùa Phổ Linh Mở Khóa Tu Ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm

Trong Khóa Tu.

Santa Ana (Bình Sa) - - Chùa Phổ Linh tọa lạc tại số 11612 Dale St, Garden Grove CA 92841, do Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ làm Viện Chủ đã tổ chức khóa tu một ngày nhân ngày Lễ Vía Đức Quán Thế Âm để tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân sự ứng hiện ban vui cứu khổ khắp thế gian của Bồ Tát Quan Thế Âm, thời gian bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 vừa qua tại hội trường tọa lạc số 3636 Westminster Ave, Santa Ana CA 92703.“Hay thay giọt nước cành dươngQuan Âm chan rải tình thương muôn loài”Đề tài khóa tu: “ Thuyết giảng ý nghĩa và sự linh ứng khi trì tụng Chú Đại Bi, Hạnh Nguyện và Hành Trạng của Bồ Tát Quan Thế Âm.”Chứng minh và Giảng Sư khóa tu gồm có: Ni Sư Tịnh Phước, Ni Sư Thiền Tuệ… cùng các Sư Cô: Đức Huy, Phước Quang, Hương An, Tâm Nhựt…Xen lẫn chương trình khóa tu học, Ni Sư Thiền Tuệ còn dành thời gian để phổ biến tin tức về chương trình Đại Lễ Phật Đản 2019 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California sẽ tổ chức vào các ngày- Thứ Bảy, Chủ Nhật, 13 và 14 tháng 4 năm 2019 - Địa điểm: Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, California, Hoa Kỳ mà trong đó Chùa Phổ Linh đã đảm nhận phần ẩm thực để khoản đãi hàng chục ngàn đồng hương tham dự Đại Lễ Phật Đản. Mặc dù trong một ngôi chùa với số đồng hương Phật tử rất khiêm tốn, nhưng tấm lòng của Ni Sư Viện Chủ và Phật tử của chùa thì rất là bao la, liên tục trong 3 Mùa Phật Đản Chùa Phổ Linh đều đảm nhận phần việc nầy với sự phát tâm cúng dường của Ni Sư Viện Chủ và tất cả đạo hữu trong chùa. Đây là một việc làm hết sức khó khăn, đòi hỏi nhiều công sức của Phật tử chùa Phổ Linh, nhưng với tâm nguyện theo lời Phật dạy: “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phât” nên năm nào các đạo hữu của chùa đều hoan hỷ nhận phần việc khó khăn nầy.Theo Ni Sư Viện Chủ cho biết, tất cả những chi phí cho việc khoản đãi bữa ăn trong ngày Đại Lễ Phật Đản đều do chùa đài thọ.Mọi chi tiết liên lạc về chùa Phổ Linh (714) 204-8933.Trong dịp nầy Ni Sư Viện Chủ cũng đã cho phổ biến thư mời tham dự Đại Lễ Phật Đản đến qúy Phật tử tham dự với nội dung như sau:Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California,Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL 2563-2019Thư Mời Chứng Minh và tham dự Đại Lễ Phật Đản PL 2563-2019 vớiChủ đề: Phật Giáo và Hòa BìnhNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, quý vị lãnh đạo các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông người Việt tị nạn Cộng Sản,Hòa cùng niềm hân hoan của hàng trăm triệu tăng tín đồ Phật Giáo khắp năm châu đón mừng ngày đản sinh của đức Phật, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các Chùa, các Tự Viện tại miền Nam California, sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 vào:- Thứ Bảy, Chủ Nhật, 13 và 14 tháng 4 năm 2019- Địa điểm: Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, California, Hoa Kỳ.Nội dung phong phú và lợi lạc, hấp dẫn như thuyết pháp, văn nghệ cúng dường Phật Đản, diễn hành, nghi thức cung nghinh, cúng dường trai tăng tạo phúc cho đồng hương Phật Tử, nghi thức Khánh Đản với sự chứng minh và hành lễ của hàng trăm chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và các châu lục khác.Thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni, chư vị Viện Chủ các Tự Viện tại miền Nam California hoan hỷ hổ trợ và tham dự góp lời cầu nguyện cho Đại Lễ Phật Đản thành tựu viên mãnTrân trọng kính mời quý vị đại diện các tôn giáo bạn, quý vị đại diện các đoàn thể, hội đoàn, tổ chức, cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí người Việt tị nạn cộng sản hoan hỷ phổ biến thông tin và tham dự ngày Đại Lễ.Chúng tôi xin kêu gọi quý đồng hương và Phật tử phát tâm hổ trợ về tinh thần, tài chánh, công sức, góp phần công đức cúng dường Đại Lễ Phật Đản.Thành tâm kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni, quý vị lãnh đạo các tôn giáo bạn, quý hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí người Việt Quốc Gia thân tâm an lạc, vạn sự như ý.Trân Trọng Kính mời,Santa Ana, ngày 18 tháng 03 năm 2019T.M.Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563Trưởng BanSa Môn Thích Đồng Thiện.Muốn biết thêm chi tiết về ngày Đại Lễ Phật Đản xin liên lạc về Chùa Bát Nhã số 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703, Điện thoại: (714) 571- 0473 (714) 824-2274.