Công ty sản xuất xe hơi chạy điện BYD Co Ltd loan báo giảm 31.6% lợi tức năm 2018, nhưng cho biết dự kiến lợi tức quý 1 sẽ tăng gần 800%. Công ty là đối tác của hãng Daimler’s tại Hoa Lục, nói các kiểu xe chạy điện dự kiến tăng từ 583.39% tới 778.65% lợi tức trong ba tháng đầu 2019 so cùng kỳ năm trước.