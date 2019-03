VN Phá Ổ Ma Túy TQ Khổng Lồ Tại Sài Gòn, Chờ Đi Đài Loan

SAIGON -- Ma túy tràn ngập VN từ bàn tay người Trung Quốc...Báo Tiền Phong kể: Trên đường vận chuyển 895 bánh ma tuý từ Bình Dương về điểm tập kết ở TPSG thì bị công an chặn xe kiểm tra tại An Sương, người đàn ông Trung Quốc đã xuống xe rút 3 triệu đồng định hối lộ công an để được bỏ qua lỗi vi phạm.Đến chiều 28/3, công an TPSG phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm căn nhà trên địa bàn phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nơi được cho là chỗ ở của kẻ vận chuyển ma tuý vừa bị bắt tại TPSG tối qua.Bước đầu, công an chưa phát hiện được ma tuý hay chất nghi ma tuý trong căn nhà này nhưng đã thu giữ nhiều bịch nylon nghi để đóng gói ma túy trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.Theo người dân, căn nhà trên được hai người Đài Loan (Trung Quốc) thuê ở từ đầu năm 2019 đến nay. Bình thường, căn nhà này lúc nào cũng đóng kín cửa, chỉ khi chiếc xe bán tải về thì mới mở cửa cho xe vào rồi lại đóng kín.Báo Tiền Phong ghi rằng theo lời khai ban đầu, tối 27/3, tài xế taxi Nguyễn Đình Hồng (SN 1989, quê Thanh Hóa) nhận điện thoại của một người đàn ông quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) nhờ dẫn đường cho xe tải đến kho hàng ở huyện Hóc Môn, TPSG với giá 1,2 triệu đồng.Khi chiếc ô tô 4 chỗ dẫn đường cho chiếc xe bán tải của kẻ vận chuyển ma tuý đến đoạn qua khu vực bến xe An Sương thì bị Đội CSGT An Sương cùng Tổ công tác 363 dừng xe kiểm tra do vi phạm luật giao thông.Lúc này, người đàn ông quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đã xuống xe rút 3 triệu đồng định hối lộ cơ quan chức năng để được bỏ qua lỗi vi phạm nhưng công an kiên quyết lập biên bản vi phạm và khám xét phương tiện. Lúc này, các đối tượng liền vùng ra định tháo chạy nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.Khám xét chiếc xe bán tải, công an phát hiện 2 thùng carton chứa hàng trăm bánh nghi ma tuý nên bắt giữ cả hai cùng tang vật, phương tiện đưa về công an huyện Hóc Môn làm việc. Bước đầu, công an thống kê được 895 bánh ma tuý với khối lượng khoảng 300kg.Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an TPSG cho hay, hiện tại Công an TPSG đang khám xét nhiều địa điểm nghi là kho chứa ma túy ở ven thành phố và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.Báo Tuổi Trẻ ghi cụ thể tên các hung thủ: Qua đấu tranh từ các tài liệu chứng cứ thu thập, Bộ Công an vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Wu He Shan (Ngô Hà Sơn, 57 tuổi, quê Phúc Kiến, Trung Quốc) để làm rõ vai trò cầm đầu đường đây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.Chiều 28-3, thượng tá Ngô Thanh Bình - phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an - cho biết trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Wu He Shan (Ngô Hà Sơn, 57 tuổi, quê Phúc Kiến, Trung Quốc) để làm rõ vai trò cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia.Trước đó, chiều 26-3, C04 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (32 tuổi, quê Đắk Nông).Trước đó, chiều 20-3, C04 triệt phá thành công chuyên án 218LP, bắt 11 nghi can (8 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam), thu giữ 300 kg ma túy tại quận Bình Tân, TPSG.Theo lời khai ban đầu của các nghi can, trùm đường dây này là Wu He Shan. Cả 4 nghi can đều do Wu He Shan tuyển chọn trực tiếp, trong đó Huang Zai Wen là đàn em thân tín nhất. Wu He Shan cũng đã bị bắt và đấu tranh làm rõ hành vi cầm đầu đường dây.Theo thượng tá Ngô Thanh Bình, lô hàng 300 kg ma túy đá nói trên được băng nhóm này chuẩn bị xuất sang Đài Loan, có giá trị hơn 600 tỉ đồng.Ngoài hơn 300 kg ma túy bị thu tại TPSG hôm 20-3, đường dây này còn tổ chức đưa 276 kg ma túy sang Philippines và bị cảnh sát Philippines bắt giữ ngày 23-3.