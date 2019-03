Ma Túy, Đụng Xe, Nhũng Nhiễu, Ngộ Độc

Xuân NiệmMa túy, ma túy... kinh hoàng vì số lượng lớn. Có vẻ như phải có lượng tiền khổng lồ mới đưa ma túy nhiều như thế vào Việt Nam...Bản tin Infonet kể về vụ xe bán tải chở ma túy tại TP.SG: Thu giữ gần 900 bánh, khối lượng hơn 300kg...Công an đã thu giữ nhiều thùng carton chứa gần 900 bánh ma túy, nặng hơn 300kg. Nghi can người nước ngoài vận chuyển ma túy bị bắt giữ, đưa về Công an huyện Hóc Môn để lập hồ sơ điều tra, xử lý.Khuya qua (27/3), nhận tin báo về một chiếc xe bán tải nghi vấn bất thường, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.SG cùng Tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (Tổ công tác 363) tiến hành chặn, kiểm tra. Tại đây, Công an thu giữ gần 900 bánh ma túy, nặng hơn 300kg.Báo Thanh Niên kể: Khoảng 5 giờ 38 hôm qua (27.3), tai nạn thảm khốc xảy ra khi xe khách giường nằm 27B - 003.43 tông vào đoàn người đưa tang khiến 5 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện và 3 người bị thương. Tai nạn xảy ra tại ngã tư QL2C giao với tuyến đường đi Mả Lọ (xã Trung Nguyên, H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Ngay sau vụ tai nạn, tài xế xe khách đã đến cơ quan công an trình diện.VnEconomy kể: 58% doanh nghiệp trong nước vẫn còn bị nhũng nhiễu, 54% doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí bôi trơn, theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc.Thông tin này được ông Lộc đưa ra trong phát biểu tại lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 do VCCI tổ chức sáng 28/3 tại Hà Nội.Bản tin Zing kể: Lúc 4h30 sáng 28/3, xe đầu kéo container do nam tài xế (khoảng 35 tuổi), điều khiển trên quốc lộ 22, hướng ngã tư An Sương đi huyện Củ Chi.Khi vừa qua khỏi ngã ba Việt Hưng khoảng 500 m, xe này bất ngờ va dải phân cách bê tông, lao lên vỉa hè tông vào nhà dân tại địa chỉ 292 quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây (quận 12).Cú tông mạnh khiến đầu xe lọt vào nhà dân móp méo. Cửa sắt, tường gạch trước căn nhà bị đổ sập, nhiều vật dụng sinh hoạt và hàng hóa kinh doanh tại địa chỉ này hư hỏng.Báo Tiền Phong kể: Theo Sở GD&ĐT TP.SG, hiệu trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học nếu nguyên nhân được chứng minh do trường học gây ra.Đó là một trong những nội dung trong văn bản thông báo của Sở GD&ĐT TP.SG gửi trưởng phòng GD&ĐT các quận huyện, hiệu trưởng các trường trung cấp, cao đẳng, giám đốc các trung tâm GDTX… về việc tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học ngày 27/3.Theo văn bản, Sở GD&ĐT TP.SG sẽ đi kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất các bếp ăn bán trú, căngtin, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp cho nhà trường để phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra.Báo Đất Việt kể về một tai nạn xảy ra khoảng 17h30 chiều tối ngày 26/3 trên QL37, thuộc địa phận xã Tân Thịnh.Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết: Vào thời điểm đó, trên chiếc xe con hiệu Toyota Altis mang biển kiểm soát: 90A-008.18 có 2 nhà sư di chuyển hướng từ Nghĩa Lộ về Yên Bái chạy với tốc độ rất cao khi qua khúc cua do không làm chủ tay lái khiến chiếc xe đâm vào bờ tường và lộn nhiều vòng rồi húc vào lề đường, sau đó mới dừng lại.Tại hiện trường chiếc xe nằm gọn vào lề đường toàn bộ xe bị bẹp dúm, biến dạng.Báo Giao Thông kể: tại tỉnh Phú Yên, thầy Nguyễn Ngọc Thu - Hiệu trưởng Trường THSC Ngô Mây (xã An Ninh Đông, Tuy An) cho biết nhà trường đã mở Hội đồng kỷ luật xử lý vi phạm 3 em đánh hội đồng một bạn nữ với hình thức là buộc thôi học 1 tuần.Theo đó, một đoạn một đoạn clip dài hơn 2 phút với hình ảnh 1 nữ sinh bị 2 nữ sinh khác đánh liên tục vào vùng mặt được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Lúc này có nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn.Báo Xã Luận: Hêm một trường hợp người dân vì nhắc nhở hoạt động khai thác cát trái phép mà bị các đối tượng cát tặc đánh nhập viện trong tình trạng bất tỉnh.Ngày 27/3, một nguồn tin cho biết, lực lượng Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) đang điều tra làm rõ vụ một đối tượng khai thác cát trái phép hành hung khiến 1 người dân nhập viện, nguy cơ hỏng một con mắt.Pháp Luật Plus kể: Trưa 27/3, Đại tá Huỳnh Anh Cảm, Trưởng Công an huyện U Minh (Cà Mau) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc chồng dùng xe máy tông vợ nhập viện. Nạn nhân là chị Q.T.K. (40 tuổi, ngụ ấp 2, xã Nguyễn Phích).Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/3, chị K. chạy xe máy ra vuông tôm ở ấp 1, xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) thì phát hiện chồng cũ của mình là anh Lê Thanh H. chạy xe phía sau.Linh cảm chuyện chẳng lành, chị K. nép vào bên lề đường thì anh H. từ phía sau tăng ga phóng lên tông mạnh vào xe chị K. khiến nạn nhân ngã vật xuống, ngất xỉu. Rất may nạn nhân được người dân phát hiện kịp thời, đưa vào bệnh viện cấp cứu.Bản tin VTV kể: Thanh tra giao thông TP.SG cho biết, trong năm 2018 đã phát hiện và xử lý hơn 300 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép với tổng số tiền xử phạt gần 5 tỷ đồng.Bên cạnh đó, cơ quan chức năng TP.SG xử phạt người điều khiển phương tiện 150 vụ với số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Vi phạm về quá tải cầu, đường bộ là 94 vụ. Vi phạm về quá khổ, quá tải kiểm định xe là 56 vụ. Vi phạm về kích thước thùng hàng là 10 vụ và xử phạt chủ phương tiện liên quan 147 vụ.Bản tin SOHA kể: Thấy con gái có biểu hiện bất thường nên gia đình đưa đi khám thì tá hỏa phát hiện bé gái 15 tuổi có thai. Người mẹ sau đó đã đến công an trình báo.Ngày 27/3, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang lập hồ sơ, xử lý vụ giao cấu với trẻ em khiến bé gái có thai ở xã Đá Bạc.Theo đó, khoảng tháng 5/2018, bé T. (SN 2004) cùng Trần Công Phong (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã quan hệ tình dục tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức.