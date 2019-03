Âu Châu và những chiêu, trò cắp vặt

Khoảng cuối tháng 03/2019, theo trang Digitimes, quyết định nhắm vào nhiều phân khúc khác nhau của Samsung sẽ giúp doanh số dòng Galaxy S10 mới tăng mạnh trong năm 2019. Cụ thể, tổng doanh số Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus và Galaxy S10 5G của Samsung trong năm 2019 sẽ tăng từ 10 đến 10% so với Galaxy S9 năm 2018 (bao gồm cả Galaxy S9 và S9 Plus). Nhìn chung, trong năm 2019, Samsung có thể xuất xưởng tới 60 triệu chiếc Galaxy S10.