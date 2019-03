Hãng Kỹ Nghệ TQ Giảm Lợi Tức

(Xem: 61)

Trong hình là các báo Fairfax Media và the Herald và Weekly Times hôm 27/3/2019 tại Various Cities, Úc châu. Nhiều báo và ký giả sẽ bị phạt, có thể lãnh án tù, vì đăng tin, kể cả các chi tiết tòa đang giữ kín, trong hồ sơ Hồng Y George Pell ra tòa vì lạm dụng sex trẻ em. Có 36 báo và ký giả bị triệu hồi ra Tòa Tối Cao hôm 15/4/2019 vì họ vi phạm lệnh giữ kín (do Thẩm phán Peter Kidd đưa ra tháng 12/2018) khi đăng tin về phiên tòa năm ngoái. Hồng Y Pell hôm 13/3/2019 bị kêu án 6 năm tù. (Photo AFP/Getty Images)