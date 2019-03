Thủ Tướng May Sẽ Từ Chức Khi Làm Xong Việc Brexit

LONDON - Sau buổi họp sáng 27-3 tại văn phòng Thủ Tướng số 10 đường Downing, dân biểu Simon Hart cùng đảng Bảo Thủ báo tin: Thủ Tướng Thereasa May đã quyết định thôi việc sau giai đoạn kế tiếp của thương lượng Brexit – nếu mô hình của bà được thỏa thuận, bà cũng từ chức.Các dân biểu đang bàn tán ý định của bà May và chuẩn bị phản ứng. Ít nhất 1 dân biểu lên án các nhà lập pháp cùng đảng Bảo Thủ muốn loại trừ bà May, không vì Brexit là tốt hay xấu cho vương quốc, theo tin CNN.Trong khi đó, tin từ Scotland ghi: Thủ Hiến Nicola Sturgeon phát biểu bằng twitter “Nếu Brexit bị cưỡng chế trên căn bản của thỏa ước thiếu đồng thuận, tiến trình ly thân đang là tiêu cực trở thành tệ hại”.Phóng viên cho hay: 1 số dân biểu muốn biết các kỳ hạn của Thủ Tướng May như là cái giá để hậu thuẫn – bà May sẽ không tiếp tục đảm trách giai đoạn kế tiếp, cũng không cho biết khi nào bà từ chức.Dù thế nào, mô hình Brexit sẽ được bà May yêu cầu Hạ Viện biểu quyết lần thứ 3 vào ngày Thứ Sáu 29-3.Bộ trưởng Stephen Barclay phụ trách Brexit cho biết “nếu kỳ này Hạ Viện thỏa thuận, ly thân có thể thực hành từ ngày 22-5”. Theo lời ông, yêu cầu biểu quyết sẽ được thông báo kịp trong ngày 28-3