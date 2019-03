Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Ba Lan: Chống Mỹ Về Vấn Đề Golan; Syria Yêu Cầu Hội Đồng Bảo An Họp Khẩn Về Golan

NEW YORK - Đại diện của Syria tại LHQ hô hào Hội Đồng Bảo An họp khẩn cấp để thảo luận quyết định của chính quyền Trump công nhận chủ quyền Israel tại cao nguyên Golan, là phần lãnh thổ của Syria bị lấn chiếm trong cuộc chiến 1967, là trái luật quốc tế.Năm 1981, Israel đơn phương hành động, sáp nhập Golan, là diễn biến bị HĐ Bảo An phản đối trong 1 cuộc biểu quyết đồng thanh.Các nhà ngoại giao cho biết HĐ Bảo An sẽ thảo luận – Pháp đang là chủ tịch luân phiên chưa định ngày họp, theo tin AFP.Tại Lebanon, tổ chức vũ trang Hizbollah thân Syria hô hào chống lại quyết định của Washington. Thủ lãnh Nasrallah của Hizbollah xác quyết: đối sách duy nhất của Syria là tranh đấu lấy lại, và mô tả hành động của Hoa Kỳ là chuyển hướng tiêu cực trong lịch sử xung đột giữa Israel và các lân bang Arap. Ông Nasrallah kêu gọi Liên Đoàn Arap quyết định phản ứng thích hợp khi họp hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này.2 đồng minh thân thiết nhất của Hoa Kỳ là Anh và Pháp đã cùng Đức, Belgium và Ba Lan tuyên bố: không thay đổi quan điểm về vấn đề Golan.Trong phiên họp về Trung Đông tại HĐ Bảo An, quyền ĐS Hoa Kỳ Jonathan Cohen khuyến cáo: cho phép Iran hay cường quyền Assad kiểm soát Golan là giả mù trước các bạo hành của Damascus, và sự hiện diện của Iran gây bất ổn trong vùng.Ông Cohen nhấn mạnh “Không có hòa ước nào có thể giải quyết thỏa đáng nhu cầu an ninh của Israel”, theo tường thuật của phóng viên Pháp. Nga và Trung Cộng cùng lên tiếng phản bác tại HĐ Bảo An.