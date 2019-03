Mời Đồng Hương Phật Tử Tham Dự Đêm Nhạc Thính Phòng “Thiền Ca Thanh Trí Cao”

Santa Ana (Bình Sa)- - Văn phòng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Chùa Bảo Quang tại số 713 N. Newhope, Thành Phố Santa Ana, CA 92703, điện thoại liên lạc: (714) 360-9250 thông báo rằng, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Bảo Quang cho biết: Một đêm nhạc Thính Phòng “Thiền Ca Thanh Trí Cao” sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ tối ngày 30 tháng 3 năm 2019 tại hội trường chùa Bảo Quang.Ban tổ chức kính mời qúy đồng hương Phật tử, đến tham dự đêm Thiền Ca để cùng tìm về một khung cảnh tỉnh lặng với dòng nhạc thiền mà nhà thơ Thanh Trí Cao đã diễn đạt qua những lời thơ tuyệt vời dể đi vào tâm thức người nghe, chẳng hạn như bản nhạc “Giòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền” qúy vị sẽ nghe những đoạn như:“Giác ngộ rồi người sẽ về đâu - cho tôi xin bắt một nhịp cầu…Sang sông rồi nguyện lực như nghiêng- Tình yêu thương ứng dụng chân truyền -Tâm tình đẹp chan hoà sợi nắng - Dòng sông xưa thấp thoáng con thuyền...Nhẹ nhàng, êm đềm qua phần trình diễn của những giọng hát điêu luyện tại Miền Nam California chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị một đêm nhạc đầy ý nghĩa.Đêm Thiến Ca Thanh Trí Cao với sự góp mặt trình diễn của các Ca sĩ tên tuổi tại Little Sài Gòn như: Thúy An, Hồ Phương Dung, Anh Thư, Thu Hương, Nguyễn Đức Đạt và nhiều những ca sĩ thân quen trong cộng đồng. Những ca sĩ nầy sẽ hát những bản nhạc phổ từ thơ của Nhà thơ Thanh Trí Cao (HT. Thích Quảng Thanh) trong đó có những bản như: “Giòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền,” “Hạt Thơ Trên Mảnh Đất Thiền,” “Mẹ Là Phật.” “Chiêm Ngưởng Hạt Kinh,” “Đời Lãng Tử,” “Bây Giờ Là Mùa Đông,”… Tất cả những bản nhạc trình diễn trong đêm Nhạc Thính Phòng “Thiền Ca Thanh Trí Cao” đều do một số các nhạc sĩ tên tuổi phổ từ thơ của Nhà thơ Thanh Trí Cao…Đây là một chương trình qua phần nghệ thuật tiêu biểu về nhạc thính phòng đặc biệt mà Hòa Thượng đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngoài phần thưởng thức nhạc Thiền, qúy đồng hương còn có dịp để thưởng ngoạn những tác phẩm hội họa do chính tay Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thực hiện trong nhiều năm qua, ngoài ra quý đồng hương còn có dịp xem những bức Thư Họa, những tác phẩm nghệ thuật, nhất là về văn hóa Phật Giáo qua nhiều thời kỳ được trưng bày ngay trong hội trường. Đặc biệt qúy đồng hương, Phật tử sẽ được xem phần biểu diễn trống cổ truyền do chính Hòa Thượng biểu diễn.Trong đêm nhạc Thính Phòng “Thiền Ca Thanh Trí Cao” qúy đồng hương tham dự sẽ được ban trai soạn chùa Bảo Quang và Tiệm Bánh Đông Hưng Viên khoản đãi bữa ăn tối để đồng hương có dịp hàn huyên sau một chương trình Nhạc Thính Phòng “Thiền Ca Thanh Trí Cao”Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương, thân hữu xa gần hãy cùng đến tham dự để thưởng thức chương trình văn nghệ đặc biệt nầy.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 360-9250.