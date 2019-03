Mỗi Người Đều Có Thể Tìm Cách Tiết Kiệm Năng Lượng



Hơn 3 triệu gia đình trên khắp California đang thuê nhà hoặc thuê căn hộ. Có nhiều cách để họ có thể tiết kiệm năng lượng và giúp California đạt được các mục tiêu về khí thải nhà kính mà không tốn hoặc tốn rất ít chi phí.

Nâng Cấp Năng Lượng California (EUC), là sáng kiến giáo dục người tiêu dùng đẩy mạnh sử dụng năng lượng khôn ngoan, đã soạn một danh sách những lời khuyên về cách thức mà người thuê nhà có thể làm cho căn hộ của họ trở nên hữu ích và cho phép họ tiết kiệm năng lượng.



Quản lý sử dụng nước. Có nhiều cách dễ dàng mà quý vị có thể quản lý sử dụng nước khi suy nghĩ về cách thức sử dụng nước. Thí dụ, quý vị có thể tiết kiệm năng lượng khi dùng nước lạnh cho máy giặt, hoặc rửa chén bằng máy thay vì rửa trong bồn, đặc biệt vì hâm nóng nước chiếm 18 phần trăm đến 25 phần trăm khoản chi dùng cho năng lượng của quý vị.

Ngừng lãng phí năng lượng. Rút phích cắm cho các đồ điện tử không dùng đến. Quý vị có thể làm việc này bằng cách rút phích cắm cho các đồ điện tử đã sạc đầy, tắt máy điện toán thay vì bật tính năng tắt màn hình tự động, và cắm các đồ điện tử thường dùng vào thanh cắm chung để có thể dễ dàng tắt tất cả cùng một lần bằng một công tắc .

Kiểm soát nhiệt độ. Thay vì để nhiệt kế quyết định nhiệt độ, hãy kiểm soát nhiệt độ trong nhà quý vị. Quý vị có thể trải thảm miếng để tăng độ cách nhiệt , mở rèm cửa vào ban ngày để cho mọi thứ được sưởi ấm và đóng rèm vào ban đêm để giữ nhiệt, và hút bụi cho cửa thông gió, tránh tắc nghẽn và tăng độ hữu hiệu khi sử dụng năng lượng .





Về Energy Upgrade California

Nâng Cấp Năng Lượng California được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California thành lập năm 2011, là sáng kiến giáo dục, bênh vực quyền lợi và tiếp ngoại để khuyến khích nhận thức về quản lý năng lượng, thực hiện sử dụng năng lượng hữu hiệu và những cơ hội năng lượng sạch cho cư dân và doanh nghiệp trong tiểu bang. Nâng Cấp Năng Lượng California đang đoàn kết toàn tiểu bang trong phong trào giúp California thịnh vượng thông qua việc sử dụng năng lượng thông minh hơn. Ngân quỹ được góp từ khách hàng của công ty tiện ích do nhà đầu tư làm chủ dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào www.energyupgradeca.org.

Everyone Can Find Ways to Save Energy

More than 3 million families across California are renting their home or apartment. There are many ways they can save energy and help California reach its greenhouse gas emission goals at little to no cost to them.

Energy Upgrade California (EUC), the consumer education initiative to promote smart energy use, has put together a list of tips on ways renters can make their apartment work for them and feel empowered to save.



Manage your water use. There are many easy ways that you can manage your water by thinking about the ways you use water. For instance, you can save energy by using the cold cycle on your clothing, or by using a dishwasher instead of washing your dishes in the sink , especially since water heating accounts for 18 percent to 25 percent of your energy expenditure.

Stop wasting energy. Pull the plug on electronics that aren’t serving you. You can do this by unplugging fully charged devices, turning off computers instead of using screen savers, and grouping electronics close to each other so you can easily flip them all off with a power switch.

Take control of the temperature. Instead of letting the thermostat guide your climate, take control of your home’s temperature. You can roll out rugs to add insulation, open the blinds during the day to allow things to warm up before closing them at night to retain heat, and vacuum air vents to avoid blocking and promote efficiency .





About Energy Upgrade California

Created by the California Public Utilities Commission in 2011, Energy Upgrade California is a statewide education, advocacy and outreach initiative to promote energy management concepts, energy efficiency actions and clean energy opportunities for the state’s residents and businesses. Energy Upgrade California is uniting the state in a movement to help California thrive through smarter energy use. Funding comes from the investor-owned utility customers under the auspices of the California Public Utilities Commission. For more information visit www.energyupgradeca.org.

