Hoa Vi: Con Kiến Kiện Củ Khoai

Vi AnhHoa Vi đã đệ đơn kiện chánh quyền Mỹ ở Toà Texas về vu khống và đòi bồi thường thiệt hại. Hoa Vi kiện chánh quyền Mỹ là ‘ý đồ’ làm 1 công 3 việc. Một là tấn công là phòng thủ tốt theo binh pháp. Hai là kéo dài thời gian có lợi cho Hoa Vi. Ba là đánh phá làm TT Trump mất phiếu khi tái ứng cử năm 2020. Nhưng với trình độ dân chủ cao của dân Mỹ, nền tư pháp độc lập của Mỹ, và đại đa số dân chúng Mỹ chống TC, việc Hoa Vi kiện TC chỉ là con kiến đi kiện củ khoai như tục ngữ VN nói.Nhân vật số hai của Hoa Vi bị Canada bắt theo yêu cầu của Mỹ dẫn độ qua Mỹ để điều tra xét xử. Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chánh của Hoa Vi, con gái của người sáng lập được cho là sĩ quan cấp tá có dính líu với tình báo, gián điệp của TC bị Mỹ cáo buộc 23 trọng tội từ đánh cắp công nghệ thông tin, vi phạm lệnh cấm vận Iran cho đến làm gián điệp. Gần đây Canada tuyên bố sẽ dẫn độ Bà Mạnh Vãn Châu qua Mỹ. Nhưng theo tiến trình pháp lý Bà này tranh cãi trước toà thượng cầu toà trên, Canada cho biết phải cỡ tháng 5, mới có thể dẫn độ được.TC binh gà nhà triệt để. Nhà cầm quyền TC trực tiếp binh vực Hoa Vi và đe dọa trả đũa phương Tây, cụ thể là Canada. TC bắt 2 công dân Canada và tử hình một người Canada khác. Còn Hoa Vi thì phản công lại Mỹ qua tòa án tại Texas, kiện Mỹ vu khống và đòi bồi thường thiệt hại.Phân tích cho thấy Hoa Vi có ba ‘ý đồ” khi phát động tố quyền chống Mỹ dù Hoa Vi biết trong vụ kiện chánh quyền Mỹ là không thể thắng, như con kiến đi kiện của khoai vậy. Nhưng Hoa Vi vẫn làm vì ba cái lợi giai đoạn như sau.Một là Hoa Vi dùng binh pháp tấn công là phòng thủ tốt nhứt. Ô Nhậm Chính Phi, nguyên là một cựu sĩ quan sáng lập viên Hoa Vi, lúc trước từ tự bào chữa trên báo đài của TC, «Tôi không thấy có mối quan hệ nhân quả gì giữa quan điểm chính trị cá nhân và hoạt động của Hoa Vi». Nhậm Chính Phi còn cam đoan là «Hoa Vi từ chối mọi yêu cầu hợp tác của Bắc Kinh cung cấp thông tin nhạy cảm».Nhưng luật vẫn là luật. TC có đạo luật về an ninh của Trung Quốc ban hành hồi năm 2017, tất cả công dân và doanh nghiệp Hoa lục đều có bổn phận phải trợ giúp các cơ quan gián điệp Trung Quốc.Kinh nghiệm đối phó với CS là ‘đừng nghe những gì CS nói mà nhìn những gì CS làm”. Nên nhiều nước Âu châu đã tính đến giải pháp triệt để như Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand hoàn toàn tẩy chay Hoa Vi, cấm cửa mạng lưới 5G của tập đoàn Trung Quốc.Nhưng Hoa Vi phóng lao phải theo lao. Hoa Vi dùng nguyên tắc luật pháp của Âu, Mỹ để đánh Âu, Mỹ. Hoa vi viện lẽ là phải có bằng cớ mới buộc tội được nên phản pháo và kiện ngược lại Hoa Kỳ tại một tòa án ở Texas. Quách Phi, một trong những chủ tịch luân phiên của Hoa Vi lý giải: «Quốc Hội [Mỹ - ủy ban điều tra] không đưa ra được một bằng chứng nào để biện minh cho việc cấm một số sản phẩm của Hoa Vi. Chính phủ Mỹ tìm mọi cách để phỉ báng Hoa Vi. Chúng tôi sẽ đòi bồi thường.»Trái lại, cố vấn pháp lý của Hoa Vi né bằng cách đi vào chủ trương chiến lược của Mỹ là chống khủng bố, như biện minh bỏ tù hàng triệu người Duy ngô nhĩ chống TC cướp đất nước của nguòi Duy ngô nhĩ, là để phòng chống khủng bố Hồi Giáo cực đoan. Luật gia Tống Lưu Bình (Song Liu Ping) cố vấn pháp luật của Hoa Vi nhìn nhận tập đoàn Hoa Vi có «đáp ứng» một số yêu cầu của công an tình báo, nhưng để chống «khủng bố và tội ác hình sự». Cũng theo Tống Lưu Bình, Hoa Vi mà cài đặt «backdoors» để đánh cắp thông tin thì xem như «tự sát thương mại» nếu vụ việc bị bại lộ.Theo nhận định của nhật báo kinh tế La Tribune, nhà cầm quyền Trung Quốc phải «vươn móng» bảo vệ Hoa Vi, vũ khí chiến lược quan trọng cạnh tranh với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ viễn thông tương lai. Nếu Hoa Vi bị suy yếu thì kinh tế Trung Quốc sẽ bị vạ lây.Hai, Hoa Vi kiện chánh quyền Mỹ không cần thắng mà để kéo dài thời gian, tạo thêm rắc rối cho chánh quyền Mỹ có lợi cho TC và hại cho Mỹ. Theo tinh thần pháp luật Tây Phương, nội vụ đang xét xử tại toà, chưa có phán quyết chung thẩm, coi như Hoa Vi không có tội, Hoa Vi vẫn tiếp tục hoạt động. Còn nếu như phỏng đoán của báo Le Point Pháp, nếu TT Trump ban hành sắc lịnh cấm tập đoàn Trung Quốc vào thị trường Mỹ thì đối lập có thể tấn công TT Trump đứng trên Tư Pháp.TC dùng tuyên truyền đen, trắng, xám qua truyền thông đại chúng Mỹ và quốc tế biến trận chiến tư pháp của vụ kiện của Hoa Vi thành trận chiến chống TT Trump trên nhiều mặt thành một cuộc tổng tấn công để dân chúng Mỹ và cử tri Mỹ tổng nổi dậy đánh TT Trump thất bại trong mùa bầu cử 2020. TC không trực tiếp nhúng tay mà dùng tranh luận ở toà án, thông tin nghị luận trong xung đột giữa Bắc Kinh và Washington, giữa TT Trump và ứng cử viên đối lập để trải thảm TT Trump, một là để hạ Ông hai là để Ông tương nhượng những đòi hỏi của TC.Bốn và sau cùng, nhưng lãnh đạo CS có thể sai lầm. Bầu cử Mỹ không phải như bầu cử TC hay các nước theo chủ nghĩa CS như CSVN, Bắc Hàn, Cuba. Ở Mỹ không có kiểu ‘đảng cử dân bầu’, không có kiểu cơ cấu con số và lập trường của ứng cử viên. Luật pháp Mỹ rất chặt chẽ, khắt khe đối với các ứng cử viên trong việc nhận tiền tài trợ và hỗ trợ tuyên truyền của ngoại quốc.Truyền thông đại chúng Mỹ không thể đóng vai trò ‘giáo dục quần chúng’ như ‘báo đài’ của CS. Truyền thông Mỹ là truyền thông tự do chỉ đưa tin, quyền nhận định là quyền tối thượng của khán thính giả.Ngoại quốc nhứt là những chế độ bị Mỹ coi là đối thủ, đối địch của Mỹ như TC và Nga xen vào bầu cửa Mỹ, nhứt là bầu cử tổng thống Mỹ thế nào cũng bị ngành an ninh tình báo, công luận của truyền thông và dân chúng chánh trực vạch mặt, chỉ vào trán.Cái kiểu chiến tranh du kích, phá hoại đã thanh lối mòn suy nghĩ và hành động trong não trạng CS độc tài đảng trị của nhà cầm quyền CS Trung Quốc. Hành động bá đạo ấy khó thoát khỏi Thần Công lý Mỹ và tinh thần bảo vệ tự do dân chủ của nhân dân Mỹ đã có và phát triển cả trăm năm trước khi CS có mặt ở Âu châu./. (VA)