Thủ Tướng May Dọa Từ Chức Nếu Hạ Viện Không OK Thỏa Thuận Brexit

LONDON - Thủ Tướng Theresa May định nói chuyện với khối dân biểu Bảo Thủ trong ngày Thứ Tư 26-3, có thể loan báo quyết định từ chức như là tối hậu thư để Hạ Viện chấp nhận hậu thuẫn mô hình Brexit đạt được với EU đã 2 lần biểu quyết bác bỏ.1 nhân vật ẩn danh nói: chắc là bà May sẽ công bố ngày từ chức.Bình luận của báo The Sun cũng tin rằng ngày từ chức của bà May sẽ được công bố vào dịp này.Có tín hiệu 1 số dân biểu hoài nghi về hệ thống EU có thể đổi ý trước khi chọn người thay thế bà May để dẫn đầu giai đoạn thương lượng kế tiếp theo hướng gần hơn lập trường của họ.Bà May sẽ yêu cầu Hạ Viện biểu quyết lần thứ 3 vào ngày Thứ Năm.Hôm Thứ Hai, Lập Pháp của vương quốc đã xác lập quyền kiểm soát tiến trình ly thân tại QH, đòi Thủ Tướng thực hành chiến lược Brexit do lập pháp hoạch định. Trong trường hợp này, có thể phải tổ chức bầu cử sớm, là điều phe Bảo Thủ có thể ủng hộ.Thủ lãnh Jacob Rees-Mogg của phe Bảo Thủ đòi hỏi “Brexit dứt khoát” nói: chọn lựa vào lúc này là đề án May hay không Brexit.Dân biểu cùng đảng Bảo Thủ Michael Fabricant nghĩ rằng phương án của bà May là tệ nhất, nhưng là thực tế nhất vào lúc này.2 nguồn lập pháp tiết lộ: sẽ có hàng loạt tham khảo trong ngày Thứ Ba về cuộc biểu quyết kế tiếp.