1 Ông VN Sẽ Bị Tù Chung Thân Vì Dính Tới Vụ Giết Tình Địch

LOUISIANA -- Một người đàn ông tại thành phố New Orleans có thể phải bị ngồi tù cả đời sau khi Tòa Thượng Thẩm Louisiana đã giữ y bản án buộc tội ông ta hôm Thứ Ba về tội cản trở công lý liên quan đến vụ giết người chồng của người yêu của ông ấy.Các thẩm phán đã bỏ phiếu với tỉ lệ 5 trên 2 để khôi phục lại bản án đối với ông Khoi Hoang, người đã bị kết án chung thân vì tội cản trở công lý liên quan đến vụ giết thương gia Kenner có tên là Lien Nguyen. Hoang đã không bị kết tội giết người nhưng bị kết án tại tòa New Orleans là người phạm tội thường xuyên.Tòa thượng thẩm nói rằng có đủ chứng cứ để các bồi thẩm cùng nhau phá án mà Hoang đã lấy bản số xe từ chiếc xe chở hàng dùng để đổ bỏ thi thể của Nguyen gần Xa Lộ Old Gentilly Highway, hay tham gia vào vụ che giấu vụ giết người.Hoang có dính vào mối quan hệ tình cảm với vợ của Nguyen, theo các công tố viên cho hay.Quyết định của Tòa Thượng Thẩm đã lật ngược phán quyết ngày 2 tháng 1 từ Tòa Phúc Thẩm Thứ 4 vào năm 2016.Người đàn ông 41 tuổi ở New Orleans East này có thể ngồi tù suốt đời trong các nhà tù tiểu bang Louisiana.