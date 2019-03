Facebook Không Thể Cản Các Nội Dung Bạo Lực Phát Trực Tiếp

Khoảng cuối tháng 03/2019, sau vụ xả súng thương tâm ở New Zealand, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Facebook vì đã không ngăn chặn nội dung mà tên khủng bố phát trực tiếp. Sau đó, đích thân Facebook đã lên tiếng về sự cố.Giải thích cho việc không thể ngăn chặn clip phát trực tiếp cảnh xả súng, Facebook cho biết hệ thống trí tuệ nhân tạo AI của hãng chưa đủ khả năng để xác định những nội dung mang tính bao lực như vậy. Do đó, nó không thể đưa ra các biện pháp xử lý ngay lập tức. Ngày diễn ra vụ xả súng đã trở thành một ngày đen tối của New Zealand – đã cướp đi sinh mạng của 49 dân vô tội.Facebook cũng cho biết trước đó đoạn video được phát sóng đã lôi kéo 200 người xem và 4000 tham gia ngay sau khi việc phát sóng kết thúc. Mặc cho nội dung mang tính bạo lực song không một ai báo cáo clip tang thương đến Facebook do đó hãng không thể xử lý ngay lập tức. Dù vậy, vẫn không thể đổ hết tất cả trách nhiệm cho Facebook vì họ đã xóa hơn 1.5 triệu video ra khỏi nền tảng sau đó.Sự cố thương tâm tiếp tục là một hồi chuông cảnh báo cho sự phát triển của các mạng xã hội: nó có thể trở thành một phương tiện mà những kẻ khủng bố có thể lợi dụng để truyền đi nhưng tư tưởng cực đoan lẫn những nội dung đầy tính bạo lực và vô nhân đạo.Nguoivietphone.com.