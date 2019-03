1,200 Công Nhân Tuyệt Thực Chống Thức Ăn Dơ Bẩn

NINH BÌNH, VN -- 1,200 công nhân tại công ty TNHH Great Global International ở Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, VN đã tuyệt thực không ăn trưa vì nghi ngờ thức ăn do công ty nấu bị ô nhiễm, theo bản tin hôm 26 tháng 3 của trang mạng Dân Trí cho biết.Bản tin viết như sau:“Ngày 26/3, hơn 1.200 công nhân của Công ty TNHH Great Global International ở KCN Gián Khẩu (Gia Viễn, Ninh Bình) đã bỏ ăn trưa tập thể vì nghi nhà bếp sử dụng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.“Theo đó, buổi trưa ngày 26/3, trong bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Great Global International, nhiều công nhân phát hiện mùi lạ trong thức ăn. Ngay sau đó, họ đã kéo đến bếp nấu kiểm tra thì phát hiện các bao mì chính và dầu ăn không đóng gói như các sản phẩm bán ra thị trường thông thường.“Nghi ngờ nhà bếp của công ty đã sử dụng nguyên liệu nấu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều công nhân đã bỏ ăn bữa trưa. Trong lúc công nhân ngừng ăn tập thể, yêu cầu làm rõ các vấn đề có liên quan, họ đã phát hiện một người chở trên xe đẩy những bao tải đầy thịt gà đông lạnh từ khu vực nấu ăn đưa ra bên ngoài. Ngay lập tức nhiều công nhân đã giữ lại, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ số thực phẩm này.“Sau khi xảy ra sự việc trên, theo phản ứng dây truyền, nhiều công nhân sau đó cũng đã bỏ ăn trưa. Theo thống kê, có khoảng 1.200 công nhân/1.880 người đăng ký ăn trưa bỏ bữa. Trước tình trạng trên, phía công ty đã phải mua bánh mì, sữa để bổ sung kịp thời bữa ăn trưa cho các công nhân. Bên cạnh đó, người nhà của nhiều công nhân cũng đã phải mang cơm và thức ăn từ nhà đến “tiếp viện”.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Trong chiều 26/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình đã về kiểm tra các giấy tờ liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Việt Nam EOC (đơn vị thầu cung cấp các suất ăn tại Công ty TNHH Great Global International); lấy mẫu thức ăn, mẫu dầu ăn, mì chính để xét nghiệm, xác minh làm rõ.“...“Nhiều công nhân nghi ngờ về số lượng gà cấp đông này, khi phát hiện việc vẩn chuyển từ nhà bếp ra ngoài họ đã dừng xe và kiểm tra, yêu cầu cơ quan chức năng lấy mẫu để kiểm tra vì cho rằng số gà này mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đang được đưa ra ngoài để tẩu tán. Phía nhà bếp khẳng định, số gà được mua có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, nhà bếp chưa cung cấp được số giấy tờ liên quan này.Được biết, bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Great Global International do Công ty TNHH Việt Nam EOC đảm nhiệm phục vụ thường xuyên gần 1.900 suất ăn trưa/ngày và khoảng 300 suất ăn tăng ca, mỗi xuất ăn trị giá 15.000 đồng. Thực đơn bữa trưa 26/3 gồm: Cá chi chi rim mắm hành, chuối om đậu, bắp cải luộc, canh bí đỏ.“Đại diện lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình cho hay, dự kiến sau một vài ngày nữa mới có kết luận xác minh về thực phẩm được chế biến tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Great Global International.“Để ổn định tình hình, Công ty TNHH Great Global International hứa sẽ chi trả toàn bộ số tiền ăn trưa 26/3 cho công nhân. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến của công nhân về việc tăng khẩu phần ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thay đổi mô hình hoạt động của bếp ăn, thay đổi nhà cung cấp... Các ý kiến này sẽ được Ban giám đốc công ty họp bàn và đưa ra quyết định trong thời gian tới.”