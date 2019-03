VN: Dịch Tả Heo Làm Làm Giảm 50% Số Thịt Heo Tiêu Thụ

VIỆT NAM -- Tác động của dịch tả heo châu Phi đã bộc phát trong những ngày qua làm cho giá thịt heo và lượng người mua sút giảm mạnh khiến cho nông dân kêu trời, theo bản tin của báo Tuổi Trẻ Online hôm 26 tháng 3 cho biết.Bản tin viết như sau:“Dù dịch tả heo chỉ xảy ra ở một số tỉnh phía Bắc nhưng hàng loạt doanh nghiệp, trường học và người tiêu dùng phía Nam cũng ngừng hoặc giảm sử dụng thịt heo khiến giá thịt heo và tiêu thụ heo giảm mạnh, người chăn nuôi lao đao.“Theo tính toán của một số chuyên gia, chỉ riêng với việc giảm giá, ngành chăn nuôi bị "bốc hơi" trên 100 tỉ đồng mỗi ngày, chưa kể người chăn nuôi tốn thêm chi phí để duy trì đàn heo dù đã quá lứa xuất chuồng do không tiêu thụ được.“Trong khi đó, theo khẳng định của các cơ quan chức năng và những tổ chức chăn nuôi lớn, việc kiểm soát và ngăn chặn dịch tả heo lây lan vào phía Nam đã được tăng cường, heo xuất bán hoàn toàn được kiểm soát dịch bệnh.“Giá giảm mạnh, tiêu thụ khó“Trong vòng hơn một tuần trở lại đây, lượng heo về các chợ đầu mối tại TP.HCM giảm mạnh so với trước. Lượng bán ra của các thương lái ở đây vẫn èo uột.“Ông Nguyễn Văn Hải, thương lái heo tại Tiền Giang, cho hay do chợ tiêu thụ chậm nên ông chỉ nhập heo về chợ Bình Điền (Q.8, TP.HCM) khoảng 30 con/ngày, chỉ bằng một nửa so với bình thường. Tuy nhiên, nhiều lúc thua lỗ vì giá heo tại chợ đầu mối giảm sâu.“Theo ban quản lý chợ Bình Điền, trong phiên chợ tối 25-3, lượng heo và phụ phẩm heo về chợ đạt gần 190 tấn, giảm hơn 100 tấn so với bình thường.“Ngày 23-3, lượng heo về chợ chỉ đạt 158 tấn, thấp hơn cả ngày ăn chay khi nhiều người kiêng ăn thịt.“Lượng heo về giảm nhưng giá bán cũng không khởi sắc, giá heo mảnh chỉ còn 50.000 đồng/kg heo thịt và heo nái 32.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với hơn một tuần trước đó và giảm 15.000-17.000 đồng/kg so với mức giá cao nhất của thời điểm sau tết.“Tương tự, lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn những ngày qua chỉ 3.600-3.900 con/đêm, giảm 1.000-1.200 con/đêm so với bình thường.“Giá heo mảnh bán ra tại chợ này cũng chỉ ở mức 54.000-56.000 đồng/kg loại 1 và 48.000-49.000 đồng/kg loại 2, giảm 3.000-4.000 đồng/kg so với tuần trước đó.“Theo đại diện các chợ đầu mối, nhu cầu thấp nên giá heo có xu hướng giảm liên tục trong nhiều tuần qua.“Lượng heo về chợ giảm cũng đồng nghĩa với heo tại các trang trại chăn nuôi bán ra giảm.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Việc quay lưng với thịt heo của người tiêu dùng đã làm giảm 50% số thịt heo tiêu thụ.“Chỉ lấy mức giá giảm 10.000 đồng/kg so với trước khi xảy ra dịch bệnh, thiệt hại của ngành chăn nuôi lên đến 100 tỉ đồng/ngày, tức 3.000 tỉ đồng/tháng.“Trong khi đó, với trên 20.000 con heo đã tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi, thiệt hại cũng chỉ khoảng 100 tỉ đồng, tương đương lượng tiền mà ngành chăn nuôi mất đi do giá giảm chỉ trong một ngày.”