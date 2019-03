Sẽ Xây Nghĩa Trang VNCH, Đại Hàn Bên Nghĩa Trang Cựu Chiến Binh Mỹ; HĐ Giám Sát Quận Cam OK Dự Thảo Của GSV Andrew Đỗ, Đất Nghĩa Trang Ở Anaheim Hills

GSV Andrew Đỗ giải thích về bản đồ nghĩa trang quân công cán chính VNCH.

Trong buổi họp Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, một cựu chiến binh Mỹ (phải) nói về lý do ủng hộ dự thảo của GSV Andrew Đỗ.

SANTA ANA, California (VB) – Hội Đồng Giám Sát Quận Cam hôm Thứ Ba 26/3/2019 đã đồng thuận để sẽ xây một nghĩa trang cho những người Việt Nam và Đại Hàn trong quá khứ có công chiến đấu trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Đại Hàn Dân Quốc (Nam Hàn) nhằm đẩy lùi chế độ cộng sản nhiều thập niên trước.Nghĩa trang cho quân công cán chính Việt Nam Cộng Hòa sẽ nằm trong một khu đất ở Anaheim Hills, bên cạnh nghĩa trang cựu chiến binh Hoa Kỳ và bên cạnh nghĩa trang cho những người Đại Hàn có công trong Cuộc Chiến Triều Tiên.Giám sát viên Andrew Đỗ khi họp báo nói rằng khu đất rộng 284 mẫu tại Anaheim Hills sẽ có 50% diện tích xây Nghĩa trang Cựu chiến binh Hoa Kỳ, và 10% diện tích xây nghĩa trang cho chiến binh và công chức VNCH.Khi nhà báo An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên hỏi rằng nghĩa trang đó sẽ cho phép an táng người hôn phối của chiến binh VNCH hay không, GSV Andrew Đỗ nói rằng ông sẽ bổ ý chi tiết đó trong dự thảo đề ra. Khoảng nửa giờ sau đó, trong buổi họp của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, GSV Andrew Đỗ xin ghi thêm vài chữ “and their spouses” (và người hôn phối của các cựu chiến binh đó). Như thế, nghĩa trang sẽ an táng cựu chiến binh và công chức VNCH cùng người hôn phối của họ.Giám sát viên Michelle Steel (bà là người gốc Đại Hàn) trong buổi họp đã nồng nhiệt bày tỏ ủng hộ đề xuất của GSV Andrew Đỗ về xây dựng nghĩa trang những người Việt Nam và Đại Hàn có công trong Cuộc Chiến Việt Nam và Cuộc Chiến Triều Tiên.Khi họp báo trước khi vào họp Hội Đồng Giám Sát, GSV Andrew Đỗ nói rằng ông sẽ cần một ủy ban cố vấn để xem quy định tiêu chuẩn những cựu chiến binh và cựu viên chức vào an táng nơi đây, cũng như sẽ bàn về xây tượng chiến binh VNCH trong phần đất nghĩa trang VNCH. GSV Andrew Đỗ nói rằng Nghĩa trang VNCH sẽ không tốn tiền công quỹ Quận Cam, vì ông sẽ dùng một tổ chức bất vụ lợi trong việc gây quỹ nhằm bản thân ông tránh các tai tiếng nghi kỵ. Ông nói chi phí sẽ lớn, nhưng việc xây nghĩa trang không cần xây toàn bộ tức khắc, vì sẽ mở rộng từng phần xây cất ra từng năm, và ông tính rằng cần tới 50 năm mới dùng hết khoảng đất 10% của nghĩa trang quân công cán chính VNCH.GSV Andrew Đỗ nói rằng bản thân ông là thế hệ trẻ nhưng vẫn luôn luôn mang ơn thế hệ tiền bối đã chiến đấu cho dân chủ tự do tại quê nhà, và xây nghĩa trang quân công cán chính VNCH là một nỗ lực đền đáp của ông.Trả lời câu hỏi của một phóng viên rằng xây nghĩa trang như thế có liên hệ gì tới Nghĩa trang VNCH mà Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉ (ca sĩ Trung Chỉnh) đang xây hay không, GSV Andrew Đỗ nói rằng hai nghĩa trang không liên hệ gì nhau, và Nghĩa trang VNCH hiện do BS Huỳnh Văn Chỉnh là ở quận San Bernadino có thể an táng bất kỳ cựu chiến binh và công chức VNCH, nhưng Nghĩa trang VNCH tại Quận Cam sẽ chỉ có quyền an táng các cựu chiến binh và công chức VNCH cư ngụ tại Quận Cam, vì đây là đất của Quận Cam, và ủy ban cố vấn sẽ quyết định chi tiết về tiêu chuẩn ai sẽ có thể vào an táng ở đây, có thể sẽ tính số lượng năm cư trú ở Quận Cam, vân vân.GSV Andrew Đỗ cũng nói rằng việc vận động xây nghĩa trang VNCH tại Quận Cam rất gian nan, ông đã chuẩn bị từ nhiều năm, và phải vận động từ trong các cộng đồng người Mỹ, người Đại Hàn từ lâu, vì ngay như chuyện đề nghị xây nghĩa trang cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Irvine cứ bị kiện thưa nhiều thập niên tới giờ vẫn không xong. Bây giờ, đề xuất được ơ Anaheim Hills là cơ duyên lớn.GSV Andrew Đỗ cũng nói rằng ông hy vọng các dân cử gốc Việt ở nhiều thành phố khác tại Hoa Kỳ cũng sẽ vận động xây nhiều nghĩa trang cựu chiến binh VNCH tương tự, và ông nói, “Nghĩa trang quânc ông cán chính VNCH tại Quận Cam là dấu mốc lịch sử, và là khởi đầu mới cho các nghĩa trang tương tự tại các cộng đồng người Việt tại Mỹ, là một cách tri ơn chiến binh VNCH thiết thực nhất.”Trong buổi họp Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, có 3 cựu chiến binh Hoa Kỳ lên phát biểu, ủng hộ dự thảo xây nghĩa trang quân công cán chính VNCH và Đại Hàn bên cạnh nghĩa trang cựu chiến binh Hoa Kỳ.Trong đó có Bill Cook, cựu chiến binh TQLC Hoa Kỳ, tham dự Cuộc Chiến Việt Nam các năm 1967-1968, và từng đóng quân và hành quân ở Đà Nẵng, Phú Bài, Đông Hà…Trả lời phỏng vấn riêng của Việt Bán, ông Jack Du, phụ tá của GSV Andrew Đỗ, nói rằng sẽ rất sớm, có thể là năm tới (2020) bắt đầu xây nghĩa trang quân công cán chính VNCH.