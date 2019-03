NhẢy Cầu, Tân Sơn Nhất, Chạy Olympic…

Xuân NiệmMới cưới vợ, liền nhảy cầu… Kỳ lạ…Báo Tổ Quốc kể rằng Anh Tuấn hẹn vợ mới cưới được một ngày ra cầu để nói chuyện, lúc này có cả gia đình vợ đi theo. Tuy nhiên đang lúc nói chuyện thì nam thanh niên này bất ngờ nhảy xuống sông tự tử, cô vợ định nhảy theo nhưng được gia đình ngăn lại.Sáng ngày 26/3, cơ quan chức năng TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang tìm kiếm nam thanh niên tên Tuấn (33 tuổi, quê TP. SG) nhảy xuống sông Sài Gòn rồi mất tích.Báo Dân Trí ghi lời Chủ tịch UBND TPSG Nguyễn Thành Phong ủng hộ việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, nhất là sớm xây dựng nhà ga T3. Ông cũng chỉ đạo các đơn vị của thành phố sớm triển khai các dự án giao thông kết nối, đảm bảo khai thác đồng bộ với nhà ga mới....Theo quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tổng diện tích sân bay là 791ha. Trong đó gồm: 545ha đất cảng hàng không Tân Sơn Nhất hiện hữu, 19ha đất quốc phòng đã tạm bàn giao làm sân đỗ, 18ha đất quốc phòng liên danh với hàng không dân dụng, 35ha đất quy hoạch bổ sung phía Nam và 171ha đất quy hoạch bổ sung phía Bắc.Bao Đầu Tư kể: Sáng 24/3, UBND TPSG tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân TP.HCM. Sự kiện thu hút 32.000 người tham gia, trong đó có trên 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh trên địa bàn TP tham gia ngày chạy.Bản tin VOV kể: Quảng Nam bảo tồn các giá trị văn hóa đồng bào Cơ Tu để làm du lịch…Không chỉ có cồng chiêng hay đan lát, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu nay cũng được lưu giữ khá nguyên vẹn. Tỉnh Quảng Nam có 9 huyện miền núi. Đây là nơi sinh sống của 19 dân tộc thiểu số với khoảng 120.000 người. Trong chiến lược bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, địa phương đặt ra mục tiêu cơ bản là bảo vệ khẩn cấp các giá trị văn hóa có nguy cơ bị mai một, phát huy những di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc.Báo Khám Pha kể: Theo các chuyên gia nhận định, Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế hơn so với nhiều địa phương khác khi hội đủ hai yếu tố. Thứ nhất, thành phố biển có vị trí địa lý gần TP.SG chỉ với 90 phút đi xe ô tô. Thứ hai, chính là địa phương duy nhất phía Đông Nam TP.SG đủ yếu tố phát triển du lịch với bãi biển đẹp trải dài hàng trăm kilomet, rừng nguyên sinh và suối nước nóng.Theo số liệu từ cục Thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 12/2018, Vũng Tàu đón hơn 15,8 triệu lượt khách tham quan trong và ngoài nước, cao gấp đôi lượt khách tham quan: TP. Nha Trang, TP. Đà Nẵng và gấp 3 lần lượt khách tham quan: đảo Phú Quốc, TP. Phan Thiết,... Chính vì vậy, Bà Rịa - Vũng Tàu đang nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư bất động sản.Báo Công An kể: Nhóm thanh thiếu niên (có học sinh, sinh viên, phụ nữ mang bầu và phụ nữ mới sinh 2 tháng) sau khi mở tiệc, thác loạn ma túy trong vũ trường, tiếp tục đến khách sạn để sử dụng ma túy.Tổ công tác 911 CATP. Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại ngã tư Phan Châu Trinh - Pasteur (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào rạng sáng 24-3 phát hiện một xe taxi có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.Trên xe có 8 thanh thiếu niên (có 3 nữ, tuổi từ 18 – 22 tuổi). Nhận dạng ban đầu thấy các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy.Báo Tiền Phong kể chuyện “Ngã giá để làm hộ chiếu nhanh: 'Cán bộ không nhận tiền sẽ thiếu… nhân văn'?”Sau bài và clip phóng sự phản ánh về cảnh làm tiền giữa cán bộ, cò mồi với người dân làm hộ chiếu, có lãnh đạo phòng quản lý xuất nhập cảnh (XNC) đã thẳng thắn hồi đáp “Cán bộ không nhận tiền sẽ thiếu…nhân văn”. Thậm chí, vị này còn nói, có lúc “cò mồi” mắng cán bộ. Dù nhiều hình ảnh đã điểm mặt chỉ tên sai phạm, nhưng cách trả lời của những người có trách nhiệm loanh quanh khó hiểu…Ông Hoàng Văn Chính, Trưởng phòng Quản lý XNC TP Hà Nội cho biết, thực tế, thời điểm sau Tết, lượng người đi làm hộ chiếu tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày thường, Hà Nội tiếp nhận khoảng từ 600 hồ sơ, nhưng những ngày này số lượng tăng lên khoảng 1.600 - 1.700 hồ sơ.Ông Chính thừa nhận, dù đã cảnh báo nhưng do không có thẩm quyền xử lý nên tình trạng “cò mồi” hoạt động phía bên ngoài trụ sở phòng quản lý XNC vẫn tiếp diễn.Báo Chính Phủ kể: Tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu từ nay đến năm 2025 sẽ hoàn thành Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế với tổng chi phí hơn 4.000 tỷ đồng.Báo Kinh Tế Đô Thị kể: “Đà Nẵng: Nước thải đen ngòm ùn ùn đổ ra biển sau mưa lớn…”Nguyên nhân dẫn đến việc cống xả thải tại bãi biển Mỹ Khê bị quá tải, nước cống đen theo đó tràn ra biển, bốc mùi hôi thối nồng nặc là vì ngày 24/3, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra mưa lớn....Theo ghi nhận tại hiện trường, một cửa xả thải tại bãi biển Mỹ Khê (thuộc đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã bị bật tung kéo theo nhiều bùn đất có màu đen, bốc mùi hôi thối. Bãi cát bị xói mòn thành rãnh sâu, kéo dài hàng chục mét, rác thải, bao bì ni lông cùng các mỡ vón cục theo dòng nước cuốn trôi ra biển.Dịch… SGGP kể: Sáng 25-3, Trung tâm Y tế dự phòng TPSG thông tin, từ 15-3 đến 21-3, số ca bệnh truyền nhiễm có dấu hiệu tăng nhanh so với cùng kỳ năm 2018. Từ đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận 1.564 ca mắc sởi, trong khi cùng kỳ năm 2018 chỉ có 4 ca. Số ca mắc sởi phân bố ở tất cả 24/24 quận huyện, trong đó, các địa phương có số ca mắc sởi cao là quận 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh.Trong số các ca mắc sởi có tới 48% là trẻ 18 tháng đến 10 tuổi; 96% bệnh nhân được tiêm chủng và hơn 4% chỉ mới tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi. Bên cạnh đó, còn có 19% bệnh nhi dưới 9 tháng (chưa đến tuổi tiêm chủng) không nhận được kháng thể bảo vệ từ mẹ truyền sang.VOV kể: Gần 40 người bị ngộ độc sau khi ăn giỗ tại nhà hàng xóm ở Hà Tĩnh…Sau khi ăn giỗ với các món tôm, mực, thịt lợn, thịt gà…, nhiều người bỗng có biểu hiện đau bụng, đi ngoài, nôn mửa phải đưa đi cấp cứu.VnExpress kể: Doanh nghiệp kêu thiếu xăng để bán…Nhiều đơn vị phân phối bán xăng ra cầm chừng khi nguồn cung không dồi dào, chiết khẩu giảm 1/3.Chia sẻ với VnExpress, chủ chuỗi cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Thường Tín (Hà Nội) và Hoà Bình cho hay, 10 ngày nay việc nhập hàng, nhất là xăng RON 95, từ các đầu mối tương đối khó khăn. "Số lượng cung ứng từ doanh nghiệp đầu mối nhỏ giọt, nhiều hôm phải gọi 3-4 nơi mới đủ lượng hàng bán cho hôm sau", ông chủ chuỗi cửa hàng cho biết.