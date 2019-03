Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, một người Việt xin tịn nạn cộng sản đã được Tòa Đại Sứ Canada tại Áo quốc (Vienna) gọi để phỏng vấn cấp visa, bị Đức dẫn độ về Việt-nam một cách khó hiểu.

(Xem: 273)

Bốn di tích quan trọng của Phật Thầy Tây An. Đó là: Tây An Cổ Tự ở làng Long Kiến, trại ruộng Thới Sơn ở Nhà Bàn, trại ruộng ở Láng Linh Châu Đốc và chùa Tây An ở núi Sam.