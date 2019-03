Thêm 1 Tù Chết, Y Án 13 Người Biểu Tình

SAIGON -- Bàn tay sắt công an quá lộ liễu...Bản tin RFA ghi rằng: Thêm một người dân thứ 2 được ghi nhận chết trong đồn công an Việt Nam chỉ trong vòng tháng 3 của năm 2019.Lần này, nạn nhân là ông Dương Văn Lợi sinh năm 1980, sinh sống ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre được phát hiện chết trong tư thế treo cổ vào khoảng 5 giờ sáng ngày 25/3/2019 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bến Tre.Báo Tuổi trẻ Online dẫn thông tin ghi nhận hiện trường ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre, thì ông Dương Văn Lợi được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng những sợi vải xé ra từ chiếc quần cũ (dùng để chùi chân) treo lên những thanh lam (chỗ thông gió trong phòng tạm giam).Trong khi đó mạng báo Pháp Luật Thành phố SG lại cho rằng nạn nhân kết liễu đời mình bằng chiếc quần thun của một người bị tạm giữ trước đó bỏ lại trong tủ.Bản tin khác của RFA kể rằng Tòa phúc thẩm đã y án 13 người tham gia biểu tình ở Bình Thuận.13 người tham gia biểu tình phản đối dự luật Đặc khu hồi tháng 6 năm 2018 ở tỉnh Bình Thuận vừa bị tòa phúc thẩm hôm 25/3 tuyên y án sơ thẩm. Báo Thanh Niên loan tin này vào cùng ngày.13 người này nằm trong số 30 người bị tòa án nhân dân thành phố Phan Thiên xét xử sơ thẩm vào ngày 31/10/2018. Cả 13 người đều phải chịu án tù từ 2 đến 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận xác định từ khoảng 17 giờ đến 24 giờ ngày 10/6/2018, cả 13 bị cáo đều có hành vi tụ tập trước cổng trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận để tham gia cùng nhiều người khác hò hét, ném đá, ném bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi của các bị cáo gây mất trật tự, gây hỗn loạn, ách tách giao thông trogn nhiều giờ liên ở khu vực này.RFA ghi rằng tại phiên tòa phúc thẩm ở tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận, luật sư Lê Hồng Sơn, đại diện cho các bị cáo đề nghị tòa giảm án với lý do các bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh bị xúi giục và phạm tội lần đầu.Tuy nhiên, tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự, xâm phạm đến an ninh an toàn xã hội nên không chấp nhận giảm án.Hàng ngàn người dân tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam đã đổ xuống đường để biểu tình phản đối luật An ninh mạng và dự luật Đặc khu hồi tháng 6 năm ngoái. Những người biểu tình lo lắng dự luật Đặc khu sẽ cho phép người Trung Quốc tràn vào Việt Nam và được thuê đất với thời gian quá lâu là 99 năm.Hôm 7/3 vừa qua, Tòa án huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã tuyên án tù đối với 15 người khác đã tham gia biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu và An ninh mạng hồi ngày 10 tháng 6 năm ngoái.RFA thêm:“Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Phong cáo buộc tội “gây rối trật tự công cộng” đối với 15 bị cáo, trong đó người nhỏ tuổi nhất sinh năm 2001 và người lớn tuổi nhất sinh năm 1973. Cáo buộc đối với những người này là đã tụ tập trên Quốc lộ 1A, ở khu vực Sông Lũy, thị trấn Phan Rí Cửa vào ngày 10/06/18 và đã gây ra bạo loạn, gây ra thương tích cho công an trong lúc làm nhiệm vụ.”